Вместо ручки и тетради в руках ивовая лоза. На занятиях в одной из гомельских школ обучают лозоплетению. Древнейшее мастерство преподают по специально утвержденной программе. И такого нет больше ни в одной школе Гомельской области.

На необычном уроке побывала Анна Ковалева. Плетеные вазы, изысканные корзины, ящики. Из лозы здесь делают многое: от одежды до мебели. Причем, все детскими руками. В учениках Сергея Гергенсона — полтора десятка школьников. На его уроках юные ремесленники постигают одно из самых древних ремесел — лозоплетение. Каждый пришел к нему своим путем. Некоторые занимаются уже по 5 лет.

Работы школьников занимают призовые места на конкурсах разного уровня: от городских до международных. Правда, путь к победе долгий. Начинается он с заготовки материала: ветки ивы нужно собрать, проварить, очистить от коры. В результате они превращаются в послушные прутики. Хранятся 5 лет.

Здесь используют лозу 8 видов. Всего же их около 20. Богата и палитра техник. Они появились за 8 тысяч лет существования ремесла. Для Беларуси лозоплетение — визитная карточка. Из лозы создавали предметы быта и даже обувь — знаменитые плетеные лапти.

Классические изделия начинают плести с донышка. Затем — стенки, загиб и ручка. Процесс трудоемкий — потребуется несколько недель. Результат — вот такая красивая корзина.

Кстати, 61-ая школа Гомеля — единственная в области, где аутентичному мастерству обучают на таком уровне. Для этого разработали программу, которая утверждена Министерством образования. С тех пор прошло 13 лет. Все это время в роли неизменного преподавателя — Сергей Гергенсон.

Творческая бригада учеников и педагога дает мастер-классы. Иногда ради этого едут в другой город. В планах — организовать специализированный областной конкурс среди юных мастеров.

На продажу изделия не идут. Однако желающих получить такой сувенир хватает. Недавно поступило предложение создать памятные подарки для участников международного экономического форума, который пройдет в Гомеле через две недели. Работа уже идет. В скором времени будет готова первая партия плетеных подносов. На некоторых сделают художественную роспись: на них появятся исторические места области.