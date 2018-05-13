Топ-10 крупнейших госзаказов Гомельской области в 2017 году

Деловой Гомель представляет десятку самых крупных государственных закупок в Гомельской области по итогам 2017 года по данным информационной системы «Тендеры».

По сравнению с 2016 годом общая стоимость 10 самых крупных госзакупок увеличилась на 50%. Семь из десяти крупнейших тендеров приходится на сферу жилищного строительства.





Самый крупный тендер на госзакупку в Гомельской области выиграло ОАО «Мостострой». Капитальный ремонт «Мост через р.Днепр на км 176,348 автомобильной дороги Р-43 был оценен в 53,3 миллиона деноминированных рублей. За последние три года это самый крупный тендер для Гомельской области.

Второе место занимает прошлогодний лидер — Китайская корпорация металлургии и строительства МСС15. Второй год подряд китайская строительная корпорация заполучила возможность строительства сразу шести жилых домов в нашем регоне. На этот раз общая стоимость тендера составила 16,5 млн рублей, что на 23,5% меньше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что конкурентом в торгах выступила еще одна китайская компания — ООО «Аньхойская Внешнеэкономическая Строительная Корпорация».

Самый крупный госзаказ из реального сектора экономики — строительство молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада в н.п. Ровенская Слобода Речицкого района. Строительные работы стоимостью 11 млн рублей доверены СУ № 243 ОАО «Гомельский ДСК».

Отметим, что Гомельский домостроительный комбинат больше всех представлен в топ-10. Помимо фермы, предприятию доверено строительство двух жилых домов в областном центре общей стоимостью более 8 млн рублей.

Два крупных тендера общей стоимостью более 8 млн рублей выиграл также Светлогорский домостроительный комбинат, в отношении которого в прошлом году было начало дело о банкротстве.