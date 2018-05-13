«Парня сейчас нет». Как бывшая сотрудница ОМОНа из Гомеля сменила форму на бикини c бусинками

Шесть лет назад Оксана Юхно носила форму и тяжелые берцы. Сейчас в ее гардеробе — расшитое бусинками бикини и босоножки на каблуке. На прошлой неделе 27-летняя белоруска заняла первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу: бодифитнес, категория свыше 168 см.

GO.TUT.BY поговорил со спортсменкой о работе в милиции и карьере в бодибилдинге, а заодно узнал, есть ли у нее парень.

«После работы в милиции я иначе смотрела на людей»

Оксана выросла в Гомеле. К 16 годам выполнила норматив мастера спорта по плаванию и решила: c бассейнами пора заканчивать, нужно искать работу. Со средним образованием вариантов оказалось немного. Оксана выбрала милицию и заочное — в Могилевском институте МВД.

— Вообще-то я с детства мечтала об ОМОНе, — улыбается воспоминаниям девушка. — Лет с 14 засматривалась детективными сериалами. Но женщин в гомельский ОМОН тогда не принимали, а вот в патрульно-постовую службу набор как раз начался.

Родители поддержали. Как спортсменка, Оксана с легкостью сдала нормативы и, кажется, стала первой в Гомеле девушкой, патрулировавшей ночные улицы.





— И ни разу не пожалела! — не дает за себя волноваться Оксана. — Поначалу многие мне вслед улыбались. Или ухмылялись. Были и те, кто комплименты делал: девушка — и в органах работает. А потом, наверное, привыкли, я ведь всегда ходила по одному маршруту.

Обычно в пару к Оксане ставили парней: из части или патрульно-постовой службы. Инцидентов на работе хватало. Их Оксана описывает коротко, в духе протокола. Были пьяные. Были те, кто отказывался повиноваться. Редко, но приходилось применять силу. В общем, работа была — «предотвращать административные правонарушения, пресекать противоправные действия». Сложно?

— Что было сложным, так это график. Чаще вторая смена: с пяти вечера до часу ночи. Ты постоянно на дежурстве, в выходные и праздники. Милиция влияет на круг общения. Многие друзья не принимают особенности такой работы. Ты отдаляешься.





Спустя четыре года Оксана решилась исполнить детскую мечту: ради работы в ОМОНе переехала в Минск. В составе женского взвода чаще всего работала на концертах и городских гуляниях: проверяла содержимое сумочек, следила за соблюдением пропускного режима.

— Было ли это похоже на мои представления из сериалов? — усмехается она. — Вообще-то... Все было наоборот.

Мечты хватило на год — и Оксана перевелась в спецподразделение по конвоированию, «из-за личных моментов». Быть может, менее престижно, чем ОМОН, но ведь тоже спецподразделение. Там в обязанности девушки входило доставлять заключенных в суд и охранять их там, «чтобы никто с собой ничего не сделал». Заключенные на женщин-конвоиров особого внимания не обращали.

— Не до того им было, — объясняет Оксана. — И когда я ушла из милиции, еще долго отвыкала. От чего? Есть свои нюансы у профессии. Кажется, я на людей иначе стала смотреть. Такая работа оставляет отпечаток и на привычках, и на характере. А что касается льгот, то пусть я даже в 70 лет уйду на пенсию, все равно: лучше работать там, где нравится, и получать от этого удовольствие.

«Ушла из спорта и к нему же пришла через пару лет»

Через три года Оксане предложили работу в «Мире фитнеса». Тогда девушка только начала ходить в зал тренироваться, и о ее работе в фитнес-центре знали. Вот и позвали к ним в службу безопасности старшим администратором. В тот момент навалилось многое, в том числе осознание того, что с милицейским графиком личную жизнь не построишь. На новом месте стало легче.

— Скажу честно, — на секунду замолкает Оксана. — Уровень людей там другой.





Во время работы в милиции на усердные занятия спортом времени не хватало: не считать же за тренировку сдачу физо. Теперь до начала рабочего дня, а чаще после него девушка оставалась «потягать железо».

— Занималась сама: где-то с плавания осталась база, что-то в интернете читала. Теперь, конечно, вижу свои ошибки.

А в начале 2017-го судьба свела Оксану с тренерами Татьяной Беловинской и Александром Харитоном. Те сказали: хорошие пропорции, и генетика хорошая! Добьешься успеха в бодифитнесе. Так почему бы и нет? Родители увлечение дочки одобрили. Оксана приступила к занятиям.





— Сначала у меня был небольшой период набора массы, я тренировалась через день. Когда работали на рельеф, занятия были практически ежедневно. Честно, мне очень нравилось! Работа с большими весами, тяжелые тренировки, — азартно перечисляет девушка.

Вся еда у начинающей спортсменки отправлялась сначала на весы, потом на тарелку.

— Раньше я очень любила сладкое, не представляла себе жизни без него! А сейчас равнодушна. Шоколад, мучное — все это мне запретили на первом этапе подготовки. Тренер приговаривала: «Не на всю же жизнь, скоро можно будет!» — и я держалась. Но потом ты видишь результат, и сам себе не позволяешь эту конфету съесть!

Часто девушки-бодибилдерши признаются в проблемах со здоровьем из-за нагрузок и диеты. Оксана не жалуется: говорит, если тренер хороший, то и со здоровьем все будет в порядке. Зато вспоминает, что выходы в бикини и на каблуках не сразу дались той, которая привыкла носить форму омоновца под берцы.





— Тренеры раскрепощали меня, как могли. Например, Татьяна заставляла меня дефилировать и позировать при полном тренажерном зале — чтобы я представила себя на сцене. Помню первые ощущения: очень страшно. А сейчас уже не думаю о зрителях, только о судьях — чтобы заметили и оценили. Когда видишь, как сильно меняются пропорции твоего тела, и самой хочется выйти и показаться во всей красе.

«Не жалею, что не коплю на квартиру»

В прошлом году на своем первом чемпионате Беларуси по бодибилдингу и фитнесу Оксана сильно волновалась, но заняла второе место. Потом вошла в шестерку лучших на чемпионате мира. Из сотрудницы службы безопасности стала тренером в «Мире фитнеса» — после того как закончила курсы инструкторов. В этом году в копилке девушки — победа на чемпионате Беларуси, а затем и Европы в категории свыше 168 см среди женщин.





Медаль оценивается эмоциями и признанием, денежного приза не предусмотрено.

— Спортсменам из других европейских стран, в основном спонсоры, проплачивают участие. У нас с этим посложнее, — корректно отмечает девушка. — Вкладывать приходится даже не 500−600 рублей в месяц, а гораздо больше. Да, где-то себя ограничиваешь, в чем-то отказываешь, и все свободные деньги уходят в бодифитнес.

Например, многие спортсменки на каждые соревнования заказывают новый купальник, а расшитое бикини Оксаны отметилось не на одном подиуме. Но девушка на этот счет не переживает:

— Нет, я не жалею, что не коплю на квартиру, — смеется она. — Считаю, надо вкладывать в себя. А в будущем это принесет свои плоды.





Оксане хотелось бы выступать в категории элит на серьезных соревнованиях. А сейчас нужно немного отдохнуть от состязаний. Правда, только морально, потому что тренировки все равно в расписании. Оказалось, что увлечение бодибилдингом оставляет не больше времени для личной жизни, чем патрулирование улиц ночью.

— Что больше удивляло парней: когда рассказывала о работе в ОМОНе или занятиях бодибилдингом?



— Да, пожалуй, одинаково, — улыбается Оксана. — И да, я не замужем и парня у меня сейчас нет. Конечно, хотелось бы, чтобы будущий спутник имел какое-то отношение к спорту, был подтянутым. С пивом у телевизора — не вариант.

— А как бывшие коллеги из милиции оценивали твое перевоплощение?

— Гордятся! Говорили, что всегда видели во мне потенциал.