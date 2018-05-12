В Гомеле с крыши жилого дома упал мужчина и разбился насмерть

В Гомеле примерно между 11 и 12 часами 11 мая погиб мужчина, упав с крыши 9-этажного жилого дома, сообщили БелаПАН очевидцы.

Они заметили, что около полудня на козырьке подъезда дома № 69 по ул. Мазурова лежит тело мужчины, ориентировочно — предпенсионного возраста.

На месте работали правоохранители.

Со слов жильцов дома, причина трагедии им не ясна: по одной версии, мужчина выполнял на крыше работы и сорвался вниз, по другой — совершил суицид.

Официальной информации правоохранительных органов на этот счет пока нет, проводится проверка по факту происшествия.