Найти бизнес-партнеров по всему миру — две девушки придумали, как это сделать

Как компаниям из Беларуси, России или Украины найти партнера за границей? А как зарубежные партнеры выходят на местный рынок? Чаще всего полезные знакомства происходят на выставках или благодаря нетворкингу. А почему бы не создать онлайн-площадку, где потенциальные бизнес-партнеры смогут находить друга. Именно над этим задумалась Елена Бобырь и сделала b2b-платформу Byitsmart.com. Историей проекта и планами его развития Елена поделилась с «Про бизнес».

— На момент запуска Byitsmart.com я уже несколько лет владела компанией в Гомеле в сфере оказания банковских услуг. Smart Credit, кредитный брокер и официальный представитель многих банков Беларуси, успешно существовала на рынке несколько лет. Однако по натуре я человек, который не сидит на месте. Я постоянно нахожусь в поиске новой информации и занимаюсь несколькими проектами параллельно. Возможно, поэтому мне удалось пережить нестабильный 2014. В рамках деятельности Smart Credit в Гомеле также была запущена бизнес-школа «Умные финансы», которая обучает детей от 6 до 14 лет финансовой грамотности в игровой форме. Первый набор показал актуальность и значимость такого проекта. И он, я надеюсь, будет существовать и дальше.

Smart Credit специализируется на поиске и подборе кредитной программы физлицам, помогает снизить платеж по действующему кредиту. Однако физлица — это узкий сегмент. И когда ко мне стали обращаться организации, которые планировали работать с иностранными поставщиками с просьбами подбора подходящей кредитной программы для их бизнеса (предложения белорусских банков не всегда были для них выгодны), я стала устанавливать контакты за рубежом. Первыми откликнулись итальянцы. Их банки готовы были сотрудничать с иностранными компаниями под 1−2% годовых, что заметно отличалось выгодой на фоне привычных предложений. И я стала изучать рынок тщательнее.





Тогда же ко мне обратились представители итальянской компании с целью поиска бизнес-партнера в Беларуси. Признаюсь, на тот момент опыта работы в подобном направлении у меня не было. Одно дело — подобрать кредит, совсем другое — проанализировать рынок, найти подходящие компании, готовые к международному сотрудничеству, составить бизнес-план. Здесь мне помогло мое экономическое образование. Спустя полгода сотрудничества с итальянцами, бизнес-планы писала с закрытыми глазами.

Подсказала Италия: как родилась идея

Идея создания b2b-платформы у меня возникла как раз в момент поиска партнеров в Беларуси для итальянцев. Оказалось, очень сложно найти представителей для итальянских фирм, так как информацию даже разместить негде, только на форумах, досках объявлений и торговых выставках.

В процессе сотрудничества с итальянцами мы даже планировали открыть бизнес-центр, чтобы развивать бизнес-сотрудничество Италии и Беларуси. Но в один прекрасный момент пришло осознание, что нам в первую очередь нужна онлайн-площадка. Я решила проанализировать и этот рынок.

Оказалось, есть много тендерных площадок, по закупкам, но наша идея была в создании именно «социальной сети» для предпринимателей с конкретными предложениями о сотрудничестве.

А ведь наверняка не только у меня была проблема по поиску реальных бизнес-партнеров в других странах. Я представила, что было бы здорово, если была бы единая b2b-платформа в интернете, где легко находить партнеров из любой точки земного шара. Скажем, чтобы кто-то привез ваш груз из Шанхая в Москву или купил ваше оборудование. Или, например, вы занимаетесь производством деревянных слэбов. Это направление сейчас очень актуально. Многим нравится стиль «лофт», а покупка подобных изделий на Западе обходится очень дорого. Белорусские производители на порядок дешевле продают свой товар. Но наш рынок слишком мал для массового потребителя. А как себя продвинуть там, где есть клиент? Ведь те же шведы, уже «наелись» ИКЕА .

С этими мыслями я приехала к своей знакомой-программисту Надежде Жашковой, которая работает в ИТ более 5 лет, имеет два высших образования — маркетолога и программиста. Зная ее как перфекциониста во многих вопросах, мне легко было объяснить ей задуманное. И мы приступили к обсуждению технического задания, а затем и к разработке. Мы работали практически круглые сутки, без выходных и праздников. Только за продуктами, наверное, отлучались. И через 3 месяца мои идеи были реализованы — базовая версия сайта была готова. Мы приступили к продвижению.





Откуда появилось название?

первой версии было Byitsmart, что означало Беларусь-Италия-Умно. Ведь изначально проект готовился для наших итальянских партнеров. Но позже, когда решили делать сервис не только для Италии, название оставили, так как на слуху оно уже было. Правда, в новой версии приобрело другое значение «Купи это выгодно». Но, да, Бай у нас пишется как BY.

Сначала нас было двое, я и программист Надя (она же стала сооснователем проекта), но очень быстро к нам присоединились и другие участники команды. Сейчас в команде 10 человек и новые люди появляются по мере освоения новых задач. Костяк, я считаю, очень сильный. Каждый занят своим направлением и развивает его очень быстро. Люди увлечены процессом, а это главное. Амбициозная команда, которая готова удивить весь мир и доказать что у бизнеса нет границ — это ли не мечта любого руководителя!





Как работает платформа

Наш проект, бесплатная b2b-платформа, задуман для тех, кто ведет или только планирует бизнес с зарубежными партнерами, ищет их по всему миру — от инвесторов до покупателей.

Чтобы стать участником платформы, достаточно зарегистрироваться на сайте и в личном кабинете, добавить свой товар или услугу — и ждать запроса и/или реального предложения о сотрудничестве.

Главное при размещении информации — понимать свою цель. У компании должно быть четко сформулированное предложение. Не просто «Мы 100 лет на рынке», а, например, «Ищем оптовых покупателей в Латвии». Мы всячески пытаемся уйти от доски объявлений, нам важно сделать сайт в концепции «проблема-решение».

Не пропустите

Также можно самостоятельно искать делового партнера по названию, категории, стране или ключевым словам, введя необходимый запрос в графе «поиск». А чтобы связаться напрямую с понравившейся компанией, нужно воспользоваться внутренней почтой платформы, нажав на кнопку «Хочу сотрудничать».

База компаний ежедневно пополняется новыми предложениями из разных стран, просмотр которых доступен всем пользователям независимо от регистрации.

Многие компании оставляют свои контактные данные и сразу в объявлении. Но в регистрации и внутреннем общении мы видим свои преимущества:

Компания, принявшая ваш запрос с нашего ресурса, сразу понимает с кем ведет переговоры, что делает ответное обращение целевым

В дальнейшем зарегистрированным пользователям платформы будут предоставляться скидки наших партнеров. А для многих это немаловажно, особенно при большом заказе

Регистрируем практически всех, кто представляет какой-либо бизнес. Исключение: предложения дистрибьюторов сетевого маркетинга и проводников в мир криптовалюты.

Возможно, со временем, мы пересмотрим свои взгляды, но пока придерживаемся направлений классического бизнеса.





В будущем на сайте будет также функция верификации пользователя с обязательным предоставлением регистрационных документов компании. Мы понимаем, как важно иметь дело с надежным партнером. К верифицированной компании больше доверия. Для кого эта особенность значения не имеет, могут размещать свою информацию «без бумаг». Однако и платформа в таком случае не будет нести ответственность за достоверность предоставленной информации. Пользователь будет изначально понимать, с проверенной или нет компанией он ведет переговоры.

Монетизируемся мы за счет дополнительных услуг. Они часто требуются компаниям, которые уже договорились о сотрудничестве. Это может быть: помощь переводчика, юридические услуги, логистика, аналитика нового рынка, организация бизнес-тура, создание сайта/логотипа/фирменного стиля, маркетинговое продвижение на новом рынке, работа с соцсетями и т.д. Для реализации этих услуг у нас есть:

Собственный штат специалистов

Многие компании, предоставляющие подобные услуги, готовы работать с нашими клиентами от имени Byitsmart. Цена при этом остается такой же, как если бы компания обратилась к партнеру напрямую

В данный момент мы уже закончили с переводом сайта на английский и итальянский язык и скоро он тоже будет доступен. Тогда у нас начнется активное продвижение на международном уровне. Впереди еще много доработок, но мы стараемся быстрее наладить весь функционал. В данный момент еще несколько программистов работают над созданием мобильного приложения.

За первый день работы сайта у нас было добавлено всего 18 предложений из 2 стран, но к концу второй недели их было под 200 из 20 стран.

Думаем, сработало сарафанное радио и продвижение в соцсетях У нас живые группы в Инстаграм, Телеграм, Фейсбук и Линкедин. Хорошо работает контекстная реклама, которая обеспечивает хороший трафик посетителей на сайт. Много общаемся с потенциальными партнерами через различные бизнес-форумы.

Реальный пример: у нас есть партнер, его друзья производят кофе в Италии, которое уже продается в Швеции и Германии. Но выхода на другие рынки у него нет: как он говорит, это дорого. На нашей платформе он связался с белорусским предпринимателем, который готов покупать у него кофе — да еще и по более выгодной цене, чем у нас на рынке.

Об инвестициях и планах

Все затраты на создание и продвижение были из личного бюджета, за инвестициями мы не обращались. На сегодня наши финансовые вложения можно сравнить со стоимостью хорошего автомобиля. Но это пока только старт. Мы прекрасно понимаем, что по итогу за вложенные деньги мы могли бы приобрести несколько квартир в Минске. Потому как разработка и продвижение подобного продукта с намеченным функционалом стоит недешево. Но это бизнес, здесь без инвестиций никак.

Мы уже получили несколько предложений о продаже доли и хорошей сумме инвестиций, но пока справляемся своими средствами. Дополнительные ресурсы если и понадобятся, то только для открытия представительств в других странах.

Сейчас у нас уже есть представители в России, Украине, Польше и Италии. Есть интерес со стороны Франции и Чехии. Это люди, пока на волонтерских началах, помогают развивать нашу бизнес-сеть. Они общаются с нашими клиентами в их стране, размещают и продвигают информацию о нашей платформе, участвуют в выставках различных тематик.

На ближайший год у нашего стартапа такие планы: