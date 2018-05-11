В 104-й микрорайон забежала лосиха. Похоже, что животное ранено — фото, видео
- 11 мая 2018, 18:09
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gomel.today, фото и видео — Юлия Ганисевская,
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