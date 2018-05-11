В 104-й микрорайон забежала лосиха. Похоже, что животное ранено — фото, видео

Читательница «Сильных новостей» поделилась снимками необычного происшествия. В 104-й микрорайон из леса забежала лосиха.





Как сообщают очевидцы, животное ранено и много бежало. Шея у лосихи погрызена, из головы сочится кровь, пасть в пене.

Через некоторое время сотрудники милиции выгнали животное обратно в лес, рассказали нам наши читатели.

Лоси — частые гости в городе. В апреле «сохатый» гулял по улицам Мозыря. В Гомеле с лосями встречались в 2016-м году — одно животное забрело в гаражный кооператив, где повредило несколько автомобилей и травмировало мужчину, а августе того же года мы писали о лосе, который переплывал Сож в районе Шведской горки.