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В 104-й микрорайон забежала лосиха. Похоже, что животное ранено — фото, видео

  • 11 мая 2018, 18:09
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Читательница «Сильных новостей» поделилась снимками необычного происшествия. В 104-й микрорайон из леса забежала лосиха.


Как сообщают очевидцы, животное ранено и много бежало. Шея у лосихи погрызена, из головы сочится кровь, пасть в пене.

Через некоторое время сотрудники милиции выгнали животное обратно в лес, рассказали нам наши читатели.

Лоси — частые гости в городе. В апреле «сохатый» гулял по улицам Мозыря. В Гомеле с лосями встречались в 2016-м году — одно животное забрело в гаражный кооператив, где повредило несколько автомобилей и травмировало мужчину, а августе того же года мы писали о лосе, который переплывал Сож в районе Шведской горки.


gomel.today, фото и видео — Юлия Ганисевская,
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Места: Гомель (22275)

Метки: ДТП и ЧП (380)

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