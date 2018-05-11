КГК выявил факты посредничества при закупках в АПК Гомельской области: переплачивали до 80%

Комитетом госконтроля выявлены факты необоснованного посредничества в предприятиях АПК Гомельской области, сообщили в КГК.

Установлено, что в 2016–2017 годы более десяти предприятий, среди которых КСУП «Урицкое», УСП «СлавМол», ОАО «Птицефабрика «Рассвет», филиал «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП» и другие, закупили запчасти на общую сумму 4,2 млн рублей, в том числе для техники «Гомсельмаш», тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ и иной отечественной сельхозтехники. При этом основной объем запчастей на сумму 2,6 млн рублей (61,7%) приобретен у посреднических структур. То есть доля закупок таких товаров у заводов-производителей или их официальных представителей составила всего 38,3%.

Наиболее крупные посредники — ОАО «ТД Молочное кружево», ОДО «Речицадеталь», ООО «Набис», «Контрактор», «Промис Альянс», «Снабавтотехника» и «Крафтзапчасть» — в свою очередь приобрели запчасти у заводов-производителей, а также у оптовых посреднических организаций.

В результате использования услуг посредников сельхозорганизации заметно переплатили: надбавка к отпускной цене составила от 10 до 80%.

«Сами сельхозорганизации называют основной причиной обращения к посредникам более выгодные предложения по сравнению с производителями по условиям расчетов и по цене. Зачастую у предприятий АПК нет необходимых оборотных средств для перечисления стопроцентной предоплаты заводам-производителям, — отметили в КГК. — Однако в ходе мониторинга установлены отдельные факты закупок запчастей у посредников с внесением предоплаты, без проведения конкурсных процедур, по ценам, превышающим цены заводов-изготовителей до 4 раз».

Так, ОАО «Краснобережский» в сентябре 2016 — июле 2017 года без изучения рынка и проведения конкурсных процедур закупило у посредников шины к сельхозтехнике по ценам, превышающим цены ОАО «Белшина» от 1,5 до 4 раз. В результате обществом излишне затрачено 33,2 тыс. рублей собственных средств. По результатам контрольных мероприятий в отношении директора возбуждено уголовное дело.

Подобные факты установлены в УСП «СлавМол» и филиале «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий КХП», причем договоры с посредниками были заключены на условиях предоплаты. Аналогично КСУП «Урицкое» в августе-декабре 2017 года без проведения конкурсных торгов закупило у посредника запасные части к технике МТЗ до 30% дороже, чем у производителя, превысив затраты на 10,3 тыс. рублей. Подобный факт имел место и в Речицком КХП.

Материалы мониторинга направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц. Комитетом госконтроля Гомельской области рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц КСУП «Урицкое», УСП «СлавМол», ОАО «Краснобережский» и ОАО «Речицкий КХП» к административной ответственности.