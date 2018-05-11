Гомельские энтомологи предупреждают о большой активности мошек и советуют, как защититься от укусов

Высокий и продолжительный паводок вместе с теплыми температурами воздуха создали в этом году благоприятные условия для массового развития гнуса — кровососущих мошек и комаров.

Идеальная среда размножения мошек — чистая проточная, обогащенная кислородом вода, насекомые концентрируются на участках рек с наиболее быстрым течением. Эти кровососы способны разлетаться на очень большие расстояния (до 100 километров) от места выплода.

— Вылет происходит при установлении стабильной теплой погоды, обычно во второй декаде мая, — отметила энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Тамара Гусарева. — Пик численности насекомых приходится на начало лета и удерживается не более 10-14 дней, после чего резко падает.

Мошки нападают на добычу только на открытом воздухе и в светлое время суток.

Вред проявляется в болезненных укусах и токсическом действии слюны. В ней содержится гемолитический яд, который вызывает местные аллергические реакции, проявляющиеся сильным жжением, зудом и отеком кожных покровов. Как правило, местная аллергическая реакция исчезает без специального лечения через несколько дней. Однако, для маленьких детей и людей, страдающих аллергией, укус мошки может спровоцировать более серьезную реакцию.





Как защититься от укусов мошек?

● Самое безопасное средство защиты от назойливых насекомых — соответствующая одежда. Она должна максимально закрывать тело, быть предпочтительно светлых тонов (темный цвет притягивает насекомых).

● Во время массовой активности мошек исключите прогулки вблизи рек (мест выплода мошек), старайтесь меньше находиться на открытом воздухе (в помещениях мошки не нападают).

● Чтобы отпугнуть от кровосов, используйте репелленты, наносите их на одежду.

● Из народных средств подойдет любой одеколон с добавлением нескольких капель эфирных масел: гвоздики, мяты, герани, ванили, чайного дерева.

● Хорошо отпугивает мошек кристаллический ванилин (не ванильный сахар), разведенный в воде и нанесенный на кожу.

ВАЖНО. Если у вас возникла общая аллергическая реакция на укусы мошек, обратитесь к врачу.