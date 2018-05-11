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Фотофакт: на пешеходной дорожке на Барыкина провалился асфальт

  • 11 мая 2018, 12:06
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Несмотря на то, что масштабная реконструкция проводилась совсем недавно, на тротуаре напротив средней школы № 3 образовался провал.

Фотографии ямы появились в вк-сообществе «Это Гомель, детка!». На снимках провал никак не огорожен и в темное время суток может доставить серьезные неприятности пешеходам и велосипедистам.


Напомним, что реконструкция улицы Барыкина завершилась в ноябре 2014-го года. Открытие приурочили к годовщине освобождения Гомеля от нацистов. Неизвестно, что послужило причинами некачественной укладки асфальта. Не исключено, что это была спешка к торжественной дате.


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