Фотофакт: на пешеходной дорожке на Барыкина провалился асфальт

Несмотря на то, что масштабная реконструкция проводилась совсем недавно, на тротуаре напротив средней школы № 3 образовался провал.

Фотографии ямы появились в вк-сообществе «Это Гомель, детка!». На снимках провал никак не огорожен и в темное время суток может доставить серьезные неприятности пешеходам и велосипедистам.





Напомним, что реконструкция улицы Барыкина завершилась в ноябре 2014-го года. Открытие приурочили к годовщине освобождения Гомеля от нацистов. Неизвестно, что послужило причинами некачественной укладки асфальта. Не исключено, что это была спешка к торжественной дате.