«Это не нарушение порядка в стране, это болезнь, которую нужно лечить». Что думают гомельчане о больших сроках по статье 328

Вторую неделю в Беларуси голодают матери осужденных по статье 328, по которой только в 2017 году было заключено под стражу около 3000 человек. Основное требование «Матерей-328» — пересмотр дел, индивидуальное рассмотрение каждого случая и уменьшение сроков. «Сильные новости» решили узнать, что думают гомельчане о больших сроках по самой неоднозначно воспринимаемой статье в белорусском уголовном Кодексе.

Женя

Не совсем верю в справедливое наказание в судебной системе Беларуси. Я точно знаю только одно — если ничего не делать и мириться с тем, что есть, то ничего меняться не будет. Маловероятно, что голодающие матери смогут добиться серьезных изменений. Но как матерей я их понимаю и, возможно, сделала бы то же самое на их месте. Однако они молодцы, что привлекают внимание к этой проблеме и стараются повлиять на ее решения.

Я не могу судить, оправданы такие большие сроки или нет, все-таки для этого есть специальные органы, которые назначают наказание. Наркоманы — это зависимые люди, часто они и вовсе не понимают, что делают. Ради дозы они готовы на все и когда наступает «ломка», я не думаю, что их остановит увеличенный срок наказания за употребление и распространение. Они об этом даже не вспомнят. Но все же ужесточать необходимо, однако подходить к этому разумно.

Оксана

Мое мнение на этот счет очень принципиально. Я за такие огромные сроки. Особенно за распространение. Эти сроки не вернут жизни тем людям, которых посадили на наркотики эти распространители. Поэтому сидеть они должны по полной. Второе — ни одна мать не поверит что ее сын распространяет и сам принимает. Но они выйдут и начнут это делать опять. Матери поймут только тогда, когда сами похоронят своих детей. И то, опять будут виновны кто угодно, только не их дети. Если они голодают, чтобы выпустили их детей, то что должны делать матери тех детей, которых их же детки подсадили и они видят ломку. Я бы ещё больше ужесточила наказания, чтобы боялись как огня даже рядом стоять с теми, кто курит эту марихуану.

Если сроки сделают меньше — вообще будет разгул наркомании. Должен быть очень строгий закон. Ни в одной стране мира без строгого закона не будет порядка. Если за убийство собаки дают 20-30 лет в Штатах, то почему нельзя давать за распространение наркотиков такие сроки? Они преднамеренно делают людей зависимыми, опасными, больными. И от этого страдает вся семья. Сравнить алкоголь и наркотики невозможно. Разная ломка. Это очень серьёзно, поэтому я за увеличение сроков.

Максим

Большие сроки не оправданы хотя бы потому, что каждое дело — особенное. За употребление легких наркотиков можно предупредить, оштрафовать. Но не закрывать в камере на годы. Это конвейер: не разобрались основательно — под пресс — следующий.

Если уменьшить сроки, то наркотики больше употреблять не станут, на мой взгляд. Смешно слышать «Разреши им — так они все обколются». Это популистская позиция, не все же инфантилы.

Лично я — за легализацию марихуаны. Плюсов много: от медицины и туризма, до замены табака, например. Но главная причина: многие из молодых ребят не посмотрят в сторону синтетических веществ.

Состав этой дряни постоянно меняют: что там за компоненты не знает даже Уолтер Уайт (персонаж из сериала «Во все тяжкие»). «Спайсы» ведь когда-то были легализованы. Кто хотел, тот и «подсел». Здесь действительно первая доза может стать последней. Не думаю, что в Калифорнии какие-то другие люди живут. Или в Канаде, где летом собираются легализовать марихуану.

Мне жаль ребят, попавших в тюремную мясорубку. По случайности, по неопытности. Без ошибок ничего не бывает. Но не все они ангелы, конечно. Повторюсь: каждый случай надо индивидуально рассматривать. Их выключили из социальной жизни, и большая часть навсегда останется в камере. К сожалению. Будущее страны угасает. Но распространителей опиатов и синтетики я бы награждал большими сроками. Для наркозависимых можно создать резервации: выдавать заменители веществ, шприцы. Пусть себе тусовкой развлекаются.

Почему же не ломают судьбы в тюрьмах за употребление алкоголя и табака? Нашли бутылку водки и пачку сигарет — держи, друг, 8 лет. Вот это я называю лицемерием. Государству стоит пересмотреть отношение к наркотикам. И не навязывать каждому патернализм.

Василиса

Я считаю, что такие сроки абсолютно не оправданы, с учётом того, сколько пьяниц на улицах, сколько дают срок убийцам и маньякам, и сколько людей «сторчалось» или получило передозировку от травы (нисколько). В настоящее время, в науке каннабиноиды получают много внимания, потому что они могут использоваться как лекарство.

Такие сроки возникли из-за страха. Я представляю контингент людей принимающих законы. Они боятся, что их дети начнут употреблять. Боятся, что «наркоманы» везде будут. И вообще много чего ещё боятся. Папы и мамы их такое не курили (зато наверное пили алкоголь и били друг друга, поэтому это привычнее).

Я абсолютно за то, чтобы сроки были уменьшены. Но я не вижу пока того уровня осознанности, понимания и знания людей в этом вопросе. Где много невежества — там много страхов, а потому много запретов.

Я не оправдываю наркоманию, и даже против. Это сжигает много позитивных впечатлений и ничего не оставляет. Поэтому человеку хочется ещё и ещё. Это очень опасно. Однако, это нисколько не оправдывает то, чтобы садить людей в тюрьму на полжизни. Лучше бы создавали хорошие центры помощи наркозависимым, с регулярными встречами, психологической поддержкой и включением людей в общество (а не исключением).

Это тенденция нашей страны исключать всех, кто не похож. Пережитки коммунизма, где людей так запугали и лишили достоверной информации, что у них панические атаки от чего-то «другого» начинаются.





Леша

Я считаю, что наша судебная и пенитенциарная система в принципе бесчеловечна и направлена на унижение и уничтожение людей. Я искренне не понимаю, каким образом пребывание в белоруской тюрьме, где отсутствуют современные средства гигиены, ухода за собой, нормальное питание, каким образом срок заключения исправит человека. Таким образом выходит порочный круг, человек оступается, нарушает закон, попадает в бесчеловечные условия, теряет свою личность и ему очень сложно, почти невероятно, стать снова благополучным законопослушным гражданином.

Насчёт статьи 328, она нуждается в пересмотре и изменениях. Есть разные виды психоактивных веществ, многие из них приносят меньше вреда, чем легальные курение и алкоголь.

Я понимаю, что когда-то в нашей стране была серьёзная ситуация с беззаконием и разгулом преступности, и нужны были жёсткие меры и суровые законы, но на сегодняшний день они абсолютно не оправданы.

Маша

Конечно, я считаю эти сроки неоправданными, учитывая, что за насильственные преступления порой меньше дают. А тут даже не важно количество и вещество — всем по 8.

Что касается уменьшения сроков — невозможно предугадать что будет, если при этом не предпринимать соответствующих мер. Например, те деньги, что уходят на содержание заключенных по этой статье, можно было бы направить на просвещение народа о психоактивных веществах, на помощь людям с зависимостью и т.д.

Такое чувство, что у людей от одного слова «наркотик» крышу сносит, а всё вероятнее всего из-за неосведомленности или нежелании разобраться, что это такое.

Максим

На мой взгляд, абсолютно все телодвижения со стороны общества и государства должны двигаться в сторону декриминализации и последующей легализации. То, что у нас можно получить такой огромный срок (да любой срок) — это, как минимум, глупость.

У нас в обществе существует слишком много «страшилок» о наркотиках. А ведь последние исследования показывают, что потребление MDMA (экстази), LSD и каннабиса наносят меньший вред, чем алкоголь или тот же табак. Просто во всём должна существовать культура, в том числе культура потребления наркотиков и алкоголя.

Лена

Такие большие сроки в законодательстве говорят лишь только о плохом законодательстве, которое составляли те, кто травку ни разу не курил, но очень хотелось. Но, раз не удалось — то ни себе, ни людям.

Безусловно, наркотики вредны, в первую очередь тем, что они влияют на ЦНС (центральную нервную систему), но это должен быть выбор каждого, а не государства. Конечно, наркоманы — слабые люди, потому что зависят от употребляемого вещества, но это не нарушение порядка в стране, это болезнь, которую нужно лечить. Обычно бывает, чем больше запрет, тем больший соблазн.

Отмена наказания по статье 328 чревата тем, что у людей появится выбор, это конечно классно, но для таких людей, как в Восточной Европе, это может быть опасно, хотя, возможно произойдет естественный отбор. Пример Голландии и Чехии, или как в Канаде лечат наркозависимых.

Лично я за легалайз. Вспомнилась «теория ясновидения Рембо», который считал, что творческий продукт можно создать только под измененным сознанием, правда, он из-за этого и умер. Но это был его выбор.

Леша

Люди, которые пускают в оборот наркотические и психотропные вещества, губят жизни молодых парней и девушек, даже детей, т.к. те еще полностью не отдают себе отчет о своих действиях и тем самым подвергаются зависимости, поэтому сроки оправданы!

Если уменьшат сроки, станет больше продающих психотропных веществ, при уменьшении сроков доступность станет выше за счет увеличения продаж, что может повлечь за собой и количество потребителей, закон спроса и потребителя.

Сложность и недостаток данной статьи состоит в том, что сложно определить, были ли наркотические и психотропные вещества куплены (созданы, переработаны) для собственного потребления, либо с целью сбыта. Дабы не было конфузов, лучше вести здоровый образ жизни, и думать, прежде чем пытаться заработать таким образом, потому что, как правило, овчинка не стоит выделки, и, более того, страдаешь не только сам за свою халатность, но и родные.

Ярослав

Сроки в нашей стране сильно преувеличены. Степень тяжести наказания не определяет уровень преступности. За употребление у нас якобы не дают сроки, но почему-то в тюрьмах только и сидят, что зависимые люди. Я против сроков за употребление в принципе.

Думаю, что уменьшение сроков никак не отразится на количестве употребляющих. Ведь не только в нашей стране есть психоактивные вещества. Просто не понятно, почему в Амстердаме и других городах и странах легкие наркотики легализованы, а у нас это воспринимается как особо опасное преступление. Неужели мы хуже европейцев?