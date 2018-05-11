Спасает животных и хочет покорить Марс. 10 причин, чтобы полюбить «Мистера Гомель-2018»

В этом году звание «Мистер Гомель» завоевал Игорь Курилович. Гомельский Зелёный портал расспросил Игоря о его эко-френдли стороне жизни.

Сам выносит мусор. Свой и чужой

Я живу в обычном районе. В подъезде часто мусорят. Иногда оставляют отходы после ремонта прямо у лифта. Я выхожу на пробежку в 5 утра, сгребаю всё это и выношу в контейнеры. Сначала меня это дико злило, но потом я стал по другому к этому относиться.

Не имеет вредных привычек. Почти

Я слежу за своим здоровьем. Не курю. Почти. Максимум, что могу, покурить раз в 2 месяца. Например, когда играю с друзьями в покер.

Играл за сборную

Занимаюсь волейболом с 14 лет. Играл за сборную Беларуси. Сейчас больше уже как любитель. Тем не менее, тренировки регулярные. Прямо с работы я иду в зал и уже только потом домой. Это придаёт мне сил.

Готов покорить Космос

Я просто очень люблю всё, что связано с космической тематикой. Много чего смотрел и читал. Решил подать заявку для участия в миссии на Марс. Указал в анкете, что могу работать с бурильными установками, так как работаю в ПО «Белоруснефть». Мне это показалось важным. Написал, что занимаюсь спортом и вошёл в число 126 тысяч претендентов. Хотя, всего там миллиона 2 пробовались. Мне даже ответили по электронной почте от имени NASA, что в дальнейшем будут иметь в виду. А пока отобрали тех, кто плотно связан с наукой, имеет какие-либо разработки. Но я готов. Если бы мне предложили улететь, так сказать, в один конец, я бы не раздумывая ответил «Lа!». Конечно, скучал бы по всем, но из тех, кто всё время хочет познавать новое.

Много путешествует

Я родился в маленькой деревне под Витебском. В 14 за мной приехал тренер и забрал меня. С тех пор началось моё путешествие. Играл за сборную, ездил по Беларуси. Жил одно время в Израиле, потом перебрался в Гомель. И довольно долго уже здесь нахожусь. Целых 4 года. Посмотрим, я готов к переменам. И если меня здесь что-то новое увлечёт, останусь. Вот скоро, кстати, собираюсь поехать в Грузию. Давно хотел.

Любит и ценит природу

Как я уже сказал, родился я в деревне. И нас с младшим братом с детства учили ценить и уважать своё и чужое, любить природу. Идёшь ты, допустим, по улице, увидел мусор, не важно свой или чужой, подобрал и выкинул в урну. Даже камушек на место положить, чтобы красиво было.

Посадил дерево. И не одно

Опять же, когда приезжаю на свою малую Родину, иду с братом на рынок. Там покупаем какие-нибудь новые саженцы. Да и в общем, я стараюсь отслеживать петиции, например. Всегда подписываю, если нужно, за озеленение. И друзьям в соцсетях скидываю. Недавно вот, в каком-то Минском районе собирали голоса. Подписали.

Спасает бездомных животных

У нас с женой живут два йорка. Одного она завела. Второго, девочку, я нашёл на улице со сломанной челюстью и лапой. Потом уже позже узнал её историю. Оказывается, её хозяйка умерла, потом собаку утащили дети, где-то уронили, так и бросили. Мы конечно же забрали домой. Да и в целом, всегда стараемся бездомных покормить. Не смотря на то, что я против открытого доступа к мусорным бакам, но где же ещё им оставлять еду?





Предпочитает экологичные виды транспорта

У меня была машина, но я её продал. Сейчас хотел бы купить, но полностью электрическую, ну или хотя бы гибрид. Я узнавал на счёт этого, много читал. Слышал историю от одного парня, который купил такой автомобиль. Оказалось, тяжело его у нас зарядить. Он приехал на заправку Белоруснефти, нашёл там розетку. Потом оказалось, что это вовсе и не их розетка, а какого-то другого учреждения. Так ему и не разрешили это сделать. Насколько я знаю, по Беларуси таких заправок, где можно зарядить автомобиль, не очень много.

Стремиться сделать мир лучше и чище. Считает, что начинать нужно всегда с себя

Когда я жил в Израиле, наблюдал, как они относятся к пространству вокруг. Каждую соринку, тряпочку, всё несут в урну. Почему-то в общей массе у нас такого нет. Возможно, потому что нет частной собственности. Но я считаю, не смотря на всё, нужно начинать всегда с себя. И никогда не поздно это сделать.