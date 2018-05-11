Дети падают, калечатся и погибают. В Гомельской области выявили более полусотни опасных объектов

Каждый день по дороге на работу проезжаю мимо социальных бигбордов «Дети не ищут опасность. Они просто играют». И ведь точнее не скажешь. Исследовательский азарт, жажда приключений, поиск нового. Вот что толкает детей и подростков туда, куда не стоило бы соваться. Но никак не желание покалечиться или что-то хуже.

Май пролетит быстро. Лето, каникулы... Детвора неизбежно заполнит дворы и улицы. Времени для поиска приключений будет предостаточно. Как уберечь от неоправданных рисков наших любознательных да пытливых? Кажется, все предельно ясно. Учить в школе и дома, как таблицу умножения, железные правила безопасности. Среди незыблемых, к примеру: на действующие стройки, закрытые и заброшенные объекты — ни ногой. Но одни усваивают, другие... играют и учатся на собственных ошибках. Хорошо, когда все хорошо заканчивается.

Детям действительно нечего делать в таких местах. Внушать это надо. Спрашивать тоже. Запрещать, объясняя, — обязательно. Но ведь и таких мест, согласитесь, должно быть по минимуму. Здесь уже спрос с нас, взрослых: а что мы делаем ради детской безопасности, доподлинно зная о возможных рисках?

Последняя проверка прокуратурой Гомельской области. Мониторинг строящихся зданий и неиспользуемых объектов. Старший помощник прокурора области Ольга Шевченко перечисляет былое назначение стоящих без дела стен и конструкций, выявленных в областном центре и районах: кирпичный завод, лаборатория, многоквартирный дом, смотровая вышка... В общей сложности более 50 подобных объектов прокуратура оценила как опасные для детей и подростков. В основном свободный доступ, открытые двери, разбитые окна... То есть — никаких препятствий.

Причем, акцентируя внимание на угрозе таких сооружений для жизни и здоровья детей, прокуратура не просто перестраховывается по принципу: вот аварийное здание — и здесь может случиться нечто плохое, окажись в нем ребенок. Есть сценарии, когда плохое уже случалось. Один из печальных примеров: недостроенный корпус областной больницы в Советском районе Гомеля, который начали возводить еще в 1988 году и остановились после развала СССР. С тех пор стройка без движения. В прошлом году здесь, будучи в компании сверстников, с уровня шестого этажа упала 13—летняя девочка. Нормальные ребята, не пили, не курили. Общались. Итог — горький. Выжила, но сколько тяжелейших травм... Прошлой весной в приемный покой Речицкой центральной районной больницы доставили девушку—подростка с переломом позвоночника. Тяжелые травмы получила после падения из окна второго этажа пустующего здания завода картофелепродуктов в Василевичах. В июле минувшего года прокуратура района обратила внимание на фото мальчика, размещенного в интернет—группе «Селфи Петрикова». Судя по снимку, селфи было сделано на высотном сооружении. Сопоставили: местом рискованной фотосессии оказалось неиспользуемое здание овощесушильного завода в здешнем поселке Копцевичи. Обошлось без трагедии, но сам факт из серии «до поры, до времени».

На самом деле в этой теме мало нового. Все прописано. Замороженная площадка или пустующее здание. Если снести нельзя, значит, доступ к таким объектам должен быть исключен в принципе. Ограждения, закрытые окна, двери, отсутствие стихийных проходов, предупреждающие аншлаги. После проверки прокуратурой посильные меры, разумеется, примут. Но их еще и поддерживать надо. Не от ЧП к ЧП, а постоянно, памятуя, что дети не ищут опасность, они просто играют.