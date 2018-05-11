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Мужчина проломил голову своему пожилому отцу. Тело нашли в подвале

  • 11 мая 2018, 10:13
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Мужчина проломил голову своему пожилому отцу. Тело нашли в подвале

В Гомеле вечером 8 мая около 21:00 между родственниками произошла ссора. После удара по голове пенсионер скончался.

Тело мужчины нашли спустя час возле подвала. 45-летний безработный мужчина задержан, сообщает МВД. Проводится проверка.


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Места: Гомель (22274)

Метки: Криминал (9843)

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