В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку

В реанимационном отделении Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер подросток, который упал с перил набережной в реку, сообщили корреспонденту БелТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.

Мальчик умер 10 мая. Врачи боролись за его жизнь с 7 мая. Как сообщалось, подросток в компании друзей гулял по перилам на набережной в Гомеле и упал в реку. Из воды ребенка достали спасатели и передали бригаде скорой помощи. В больницу пациент был доставлен в состоянии клинической смерти.

«Медиками был проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, однако из-за длительной гипоксии необратимо пострадали жизненно важные органы, что и явилось причиной летального исхода», — прокомментировали в управлении.

Инцидент произошел около 17.00. Парень 13-14 лет с друзьями гулял по набережной, дети баловались, и все произошло на глазах у взрослых. Водолазы сработали быстро, катер вышел по тревоге, ребенка достали из воды, скорая тоже быстро приехала.











