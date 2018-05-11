Погода в Гомеле на выходные: «Кажется, дождь собирается...»

Похоже, что к воскресенью в Гомеле пройдет небольшой дождь.

В субботу, 12 мая, нас ожидает от +20° до +23°С тепла. Небо будет ясным или облачным с прояснениями. Ночью температура воздуха может упасть до +12°С.

В воскресенье будет немного прохладнее — температура воздуха не поднимется выше +18°С. Ожидаются небольшие, но затяжные дожди.