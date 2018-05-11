Тривижн 07/05 - 13/05:

Погода в Гомеле на выходные: «Кажется, дождь собирается...»

  • 11 мая 2018, 09:32
  • 2862
  • 0


Похоже, что к воскресенью в Гомеле пройдет небольшой дождь.

В субботу, 12 мая, нас ожидает от +20° до +23°С тепла. Небо будет ясным или облачным с прояснениями. Ночью температура воздуха может упасть до +12°С.

В воскресенье будет немного прохладнее — температура воздуха не поднимется выше +18°С. Ожидаются небольшие, но затяжные дожди.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22274)

Метки: Погода (1814), Главное (5890)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 11/05 (6:00) - 13/05 (20:59):

Самое читаемое