Как изменится движение транспорта из Гомеля в летний период

Опыт прошлых лет показал, что наиболее востребованными для летнего отдыха у гомельчан за границей являются Украина, Болгария и Турция. Любители местных пейзажей тоже предпочитают выбираться за город. Исходя из этого, гомельские транспортники предусмотрели дополнительные маршруты пассажирских перевозок на любой кошелёк туриста, пишет «Белка».

Вылет из Гомеля

С третьей декады мая компания «Белавиа» будет традиционно выполнять рейсы в Болгарию (Бургас), Черногорию (Тиват) и Египет (Шарм-Эль-Шейх). Последний в списке курорт обслуживается до конца октября, но уже сейчас рассматривается вопрос о круглогодичных полётах.

После значительного перерыва первый рейс из Гомеля в Анталию выполнят 25 мая, в дальнейшем самолёты в Турцию будут отправляться каждые 10 дней. Это чартерная программа, поэтому стоимость перелёта сформируют продавцы туров, которые проявляют повышенный интерес к развитию направления.

— Перевозить пассажиров будет национальная компания «Белавиа», гомельчан пригласят на борт комфортабельных Boeing 737-500 и 737-800, — рассказал заместитель начальника Гомельского филиала госпредприятия «Белаэронавигация» Николай Мурашко. — При устойчивом спросе обслуживание направления распространится не только на отпускной сезон.

Летом же дети гомельчан будут массово выезжать на оздоровление в Италию и Германию. Добираться перекладными или маяться в автобусах не придётся — для детей зарезервированы борта национальной авиакомпании с посадкой в гомельском аэропорту.

Николай Мурашко также сообщил, что в первых числах июня открывается регулярное авиасообщение Гомеля с Калининградом и Москвой. По первым и четвертым дням недели в летние месяцы «Белавиа» будет летать в Калининград. Стоимость места составит от 63 до 70 евро по курсу Нацбанка. Время в пути составит около полутора часов. Обслуживать рейсы будут самолёты CRJ.

По третьим, пятым и седьмым дням недели на «Боингах» в московский аэропорт «Домодедово» будет летать российская S7. Стоимость этой поездки будет колебаться в пределах 45-60 евро в зависимости от глубины бронирования билета и наличия багажа. Из Домодедово самолёт взлетит в 9:55 и сядет в Гомеле в 11:20. Обратный рейс начнётся в 12:05, через полтора часа самолёт приземлится в российской столице.

«Сибирь» подтвердила сотрудничество с аэропортом Гомеля до 27 октября. Оговорено, что если оно будет продуктивным, то договор продлят, а количество рейсов увеличат.

По стальным магистралям

Белорусская железная дорога с началом сезона отпусков назначает ряд дополнительных пассажирских поездов. В международном сообщении через Гомель из Минска будут следовать составы на Новоалексеевку (граница континентальной Украины с Крымом), Адлер, Минеральные Воды, Анапу. Поезд Минск — Одесса становится ежедневным.

Удовольствие съездить в Анапу или Адлер обойдётся путешественникам в сумму от 167 рублей за плацкартное место до 356 рублей за диван в купейном вагоне.

Начальник пассажирского отдела Гомельского отделения БЖД Вячеслав Шестак акцентировал внимание на том, что при заблаговременном бронировании билетов повышаются шансы стать участником дисконтных программ. Они существуют на междугородных и межрегиональных линиях, подробная информация есть на сайте rw.by.

Позаботилась магистраль и о пассажирах, не помышляющих о поездках на курорты. В пригородном сообщении до шести и более вагонов увеличена составность поездов, а по отдельным направлениям — частота их курсирования. Открыты сезонные маршруты, в частности, кольцевой Гомель — Клёнки — Гомель. Перекраивать расписание движения «от» и «до» не стали.

— Существующий график отработан на протяжении многих лет. Накануне дачного сезона мы провели анкетирование своих пассажиров, которое показало, что время прибытия поездов на пригородные станции устраивает большинство людей, — рассказал Вячеслав Шестак.

Узнать время прибытия и отправления поездов с любой станции и остановочных пунктов на территории страны можно у операторов единого республиканского колл-центра 105. Звонки принимаются от абонентов velcom, MTС и «Белтелекома».

В заключение железнодорожники напомнили о скидке 50%, предоставляемой пенсионерам в поездах региональных линий эконом-класса. При покупке билета достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Сеть сформирована, упор на сервис

Автомобилисты тоже стараются в полной мере удовлетворить спрос в каждом сегменте перевозок. Подготовлены предложения для туристов-международников, дачников и остающихся в Гомеле горожан.

Крупнейшим перевозчиком региона остаётся ОАО «Гомельоблавтотранс». В июне предприятие возобновляет сезонные маршруты из Гомеля в Железный Порт, Одессу, Белгород-Днестровский. Будет возможность напрямую добраться в Коблево, Черноморск, Затоку. Назначается автобус в Херсон.

Самым же массовым ожидается пригородный пассажир. Как сообщил заместитель генерального директора ГОАТ по перевозкам Николай Коноплицкий, каждое лето возобновляется работа примерно 30 сезонных маршрутов для обслуживания садоводческих товариществ. Все они охвачены транспортом в достаточной мере. А поскольку новые кооперативы не строятся, то и в новых маршрутах необходимости нет.

Единственные изменения вызваны ограничением нагрузки на мост в районе Бобовичей. Из-за этого пришлось направить автобус в Зелёный Берег через Новобелицу, увеличить количество рейсов. Это не очень-то удобно жителям Советского района, и сейчас облисполком совместно с транспортниками изыскивает возможность запуска автобуса через микрорайон Любенский или Узу.

При обновлении парка подвижного состава «Гомельоблавтотранс» принимает во внимание комфортабельность поездки для пассажира. В прошлом году были приобретены по десять автобусов «Нёман» и Mercedes Sprinter с системами охлаждения воздуха. В планах на этот год закупка десяти автобусов международного класса МАЗ-251, двух «Нёманов» и трёх «Спринтеров».

Полегчает, наконец, и горожанам. В автопарки города поступают автобусы особо большой вместимости относительно новой модели МАЗ-215, а они все оснащены системами кондиционирования салона. Главное, чтобы водители не забывали их включать.

Чистый и бесшумный транспорт — в новые районы

Электротранспортники дополнительными рейсами на летний период похвастать не могут. Наоборот, летом интервалы движения на некоторых маршрутах увеличатся из-за сезонного снижения пассажиропотока. Но отмена самих маршрутов не планируется.

В перспективе же сеть может увеличиться благодаря троллейбусам с увеличенным автономным ходом до 15 км. Сейчас в Гомеле тестируют два экземпляра производства завода «Белкоммунмаш», объявлен тендер на закупку третьего.

— Для обслуживания нового маршрута понадобится как минимум четыре «автономника» с учётом резерва. Когда они поступят в наше распоряжение, будет приниматься решение об использовании. Выбор будем делать между маршрутами в микрорайон Южный или в Шведскую Горку, — поделился планами заместитель директора КУП «Горэлектротранспорт» Станислав Поленок.