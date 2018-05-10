Просроченный хлеб, полуфабрикаты и вяленая рыба: Госконтроль выявил нарушения в магазинах Добрушского и Кормянского райпо

Комитет госконтроля области постоянно отслеживает положение дел в организациях торговли потребительской кооперации.

— В последние годы данный сегмент торговли теряет позиции на потребительском рынке области. Только за 2017-й количество объектов торговли потребкооперации области сократилось на 107, в том числе на селе — на 62, общепита — на 45, снизился розничный товарооборот, — отметил первый заместитель председателя Комитета госконтроля Гомельской области Константин Таранов. — Кроме того, постоянно высокая кредиторская задолженность перед поставщиками, недостаток собственных оборотных средств не позволяет организациям торговли потребкооперации поддерживать широкий ассортимент товаров, развивать и продвигать популярные программы лояльности для покупателей (акции, скидки, бонусы, торговые накопления), что в разы снижает конкурентоспособность магазинов по сравнению с другими торговыми сетями.

Есть ли положительные подвижки в работе, какие меры принимаются для повышения качества обслуживания? Эти и другие вопросы изучили специалисты КГК в ходе мониторинга магазинов Добрушского и Кормянского райпо, ТУП «ДобрушТорг», УП «Кормапродторг». В результате во всех 14 объектах розничной торговли потребкооперации выявлены недостатки и недоработки. Это говорит о том, что качество торгового обслуживания остается на низком уровне.

В 13 объектах не соблюдались санитарные нормы и правила торговли. Нарушались температурные условия хранения продуктов, на некоторых товарах отсутствовали ценники, в торговых залах не были установлены контрольные весы. В 12 объектах в нарушение требований техрегламента Таможенного союза на овощи, фрукты, кулинарную продукцию не указывалась информация для покупателей о наименовании и местонахождении производителя, сроках годности, дате изготовления и условиях хранения. В шести магазинах использовались весы с истекшими сроками поверки. Кроме того, в пяти торговых объектах покупателям предлагалось 11 наименований просроченной продукции: полуфабрикаты из мяса, вяленая рыба, хлебобулочные изделия.

Например, в гастрономе «Центральный», что в самом центре Кормы, продавались просроченные голубцы производства Кормянского райпо, купаты шашлычные Жлобинского мясокомбината, на ценниках отдельных акционных товаров не было информации о размере скидок, отсутствовала бесплатная упаковка.

Аналогично в магазине № 41 Добрушского райпо в населенном пункте Корма покупателям предлагались просроченные пряники, мясные наборы для супа и наборы из субпродуктов для блинчиков. На сок «Сочный», консервированную кукурузу, желатин, корицу и шоколад отсутствовали ценники с указанием наименования товаров, страны происхождения, цены за единицу.

Как отметили в КГК области, основные причины такого положения дел в сети потребительской кооперации — нежелание руководства искать новые подходы в организации торговли, отсутствие постоянного и системного контроля за работой магазинов. По результатам мониторинга субъектам направлены рекомендации об устранении нарушений, товары с истекшими сроками годности запрещены к продаже, а их стоимость возмещена за счет виновных лиц. В целях наведения порядка в торговой сети потребкооперации, материалы мониторинга направлены в органы управления.