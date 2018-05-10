Предъявлено обвинение 25-летнему гомельчанину, который в феврале не остановился на красный в деревене под Солигорском. В ДТП погибли отец и сын

Минский областной СК завершил расследование смертельного ДТП под Солигорском 1 февраля текущего года.

Следователи установили, что 25-летний гомельчанин за рулем грузовика MAN проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся со «Шкодой». 20-летний сын и 49-летний отец, жители Солигорска, погибли на месте.

Гомельчанину предъявлены обвинения. Уголовное дело передано в прокуратуру, а сам он находится под подпиской о невыезде.