Голодовка в Гомеле. Городские власти предложили Наталье Василенко работу

10 мая гомельчанку Наталью Василенко, инвалида третьей группы, которая восьмой день держит голодовку, посетили представители городского управления по труду, занятости и социальной защите и предложили женщине работу.

Напомним, Василенко требует объективного медицинского обследования, повторной МРЭК и назначения ей второй группы инвалидности.

«Предлагают работу упаковщиком. Но никто не предлагает здоровье. Хоть бы поинтересовались — могу ли я со всем этим набором болезней идти на эту работу? Меня искалечили медики, когда не приняли в первый день после инсульта, отправили домой. И только на следующий день, после настоятельных жалоб и просьб, сделали компьютерную томографию, установили, что у меня инсульт. Хотя по документам написали, что кровоизлияние случилось ровно в тот момент, когда я в госпитале делала томографию», — сказала БелаПАН Василенко.

К женщине ежедневно приходят медики из поликлиники по месту жительства — измеряют давление. 10 мая они взяли анализы и сняли холтер, который ранее устанавливали для мониторинга работы сердца. «Из поликлиники мне сказали: если вы настаиваете на МРЭК, то вам нужно пройти комиссию. И началось движение — каждый день приходят. Психиатр и невролог на дом приезжали, возили меня на автомобиле в кардиологический центр», — отметила Василенко.

Она продолжает голодать, хотя у нее отмечаются перепады артериального давления, тахикардия, общая слабость и усталость. «Если сижу или лежу — еще более-менее, а передвигаться трудно, кружится голова», — заметила Василенко.

9 мая гомельчанку посетил лидер общественно-политического центра «Полесская, 52» Владимир Кацора, привез лекарства и питьевую воду.

«Лучшая форма борьбы с любой властью, корпорациями, чиновниками — солидарность, — заявил он. — Но мы видим, что у нас ^[официальные^] профсоюзы не работают, независимые, хоть и немногочисленные, но действуют, спасибо им за это. К сожалению, при авторитарном режиме добиться выполнения социальных требований можно неординарными методами, такими как голодовка или залезть на кран, на крышу, — тогда есть шансы защитить свои социальные права. По крайней мере мы видим, что подруге Натальи, которая с ней начинала голодовку, предложили работу».

Василенко получила третью группу инвалидности после приступа эпилепсии, затем у нее случился инсульт. Из-за слабого здоровья и ограничений, установленных Минздравом, она не может устроиться на работу. После образования долгов за коммунальные услуги женщину хотели выселить из арендованной комнаты, но вмешалась общественность. Коммунальщики отозвали иск, а задолженность была погашена. Своеобразную опеку над женщиной-инвалидом взяла нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая ежемесячно помогает ей финансово.