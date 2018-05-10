В Гомеле мужчина вышел из тюрьмы, отметил освобождение и угнал микроавтобус

Ночью 8 мая сотрудники ГАИ остановили подозрительный микроавтобус «Пежо» без номеров и стекла в пассажирской двери.

Человек за рулем был пьян и не смог объяснить, кто он и куда едет. Документов на машину у него не оказалось. Сотрудники ГАИ сообщили о подозрительном авто в милицию. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, дежурный связался с владельцем транспорта: тот был уверен, что его «бус» стоит в родном дворе.

Выяснилось, что житель Добрушского района, находившийся за рулем «Пежо», 7 мая вышел из тюрьмы, где сидел за кражу. 26-летний мужчина изрядно выпил, доехал на последнем автобусе до улицы Чечерской, а там камнем разбил стекло в первом попавшемся автомобиле, замкнул провода зажигания и направился домой, номера он просто выбросил в окно.

Угонщик задержан. Возбуждено уголовное дело.