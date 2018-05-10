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Фотофакт: в Гомельском районе лошадь провалилась в копань, глубиной 2 метра. Ее вытащили спасатели

  • 10 мая 2018, 11:35
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ЧП случилось днем 8 мая в деревне Новые Дятловичи.


Несчастное животное провалилось в небольшой водоем, глубиной 2 метра. Самостоятельно помочь лошади хозяин не смог и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования вытащили пострадавшую из воды. Помощь ветеринаров не потребовалась.



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Места: Новые Дятловичи (2)

Метки: ДТП и ЧП (379)

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