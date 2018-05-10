Все 9 модернизированных заводов по деревообработке в 2017 году принесли убытки. В том числе и в Гомельской области

Все 9 модернизированных заводов по деревообработке в 2017 году принесли убытки. Предприятия, в обновление которых с 2007 по 2013 годы в общей сложности вложено более $1 млрд, в прошлом году стоили белорусской экономике ещё примерно $55 млн. Об этом пишет аналитик Дмитрий Иванович.

Финансовая поддержка деревообработки началась в 2007 году. С согласия Александра Лукашенко в течение шести лет кредиты на общую сумму более 1 миллиарда евро получили «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевидрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», «Фандок», «Могилевдрев», «Мозырский ДОК». Через какое-то время чиновники стали называть обновление деревообрабатывающей отрасли модернизацией. Это же слово после приклеилось и к «перестройке», начатой властями на цементных заводах.

Например, ОАО «Ивацевичдрев», которое, как и другие предприятия по деревообработке, входит в концерт «Беллесбумпром», с 2008 по 2013 год получило 34 кредита на 111 506 823,7 евро, 147 551 728,79 российских рублей, 171 031,36 долларов США. Напомним, таких заводо в Беларусь девять.

По расчетам чиновников, деревообрабатывающие заводы давным-давно должны приносить прибыль. Но кто-то просчитался, и они до сих пор остаются убыточными. Чтобы оплачивать хотя бы счета за электроэнергию и проценты по уже взятым кредитам, они получают новые займы от государства.

Сроки окончания модернизации неоднократно переносились и срывались. Комитет госконтроля выявил ряд нарушений при модернизации. Против директора «Борисовдрева» Владимира Мальцева даже было начато уголовное дело — правда, позже был освобождён прямо в зале суда. Лукашенко во время визитов на производства критиковал руководство концерна «Беллесбумпром» за «многочисленные факты бесхозяйственности, расхлябанности, нарушения трудовой и технологической дисциплины».

В октябре 2015 года глава «Банка развития» Сергей Румас докладывал Александру Лукашенко, что шесть из девяти деревообрабатывающих предприятий «имеют определенный потенциал и могут выйти на рентабельную работу». Но, как видим, за два года этого так и не произошло.