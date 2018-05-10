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В ТРЦ Секрет стартует прием заявок на конкурс «Гомель, я пою!»

  • 10 мая 2018, 09:00
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Дети от 9 до 16 лет, которые любят и умеют петь, могут присылать свои заявки на почту marketing@nps.by до 25 мая 2018 года!

Обязательно укажите в заявке:

  • фамилию и имя 
  • возраст 
  • контактный телефон 
  • песню, которую вы будете исполнять на отборочном туре.

Первый отборочный тур состоится 27 мая 2018 года в ТРЦ Секрет, последующие отборочные туры пройдут 3 и 10 июня. Финал состоится 17 июня.

Команда жюри будет собрана из профессиональных певцов и преподавателей Гомеля. Каждый участник получит возможность в очередной раз продемонстрировать свой талант и насладиться конкурсной атмосферой.

Призы каждому участнику гарантированы!

После того, как вы отправите заявку, с вами свяжутся организаторы конкурса для уточнения вопросов.

По всем вопросам просьба обращаться по телефону +375 (29) 397-17-20

secret-tc.by

/tcsecret



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