В ТРЦ Секрет стартует прием заявок на конкурс «Гомель, я пою!»

Дети от 9 до 16 лет, которые любят и умеют петь, могут присылать свои заявки на почту marketing@nps.by до 25 мая 2018 года!

Обязательно укажите в заявке:

фамилию и имя

возраст

контактный телефон

песню, которую вы будете исполнять на отборочном туре.

Первый отборочный тур состоится 27 мая 2018 года в ТРЦ Секрет, последующие отборочные туры пройдут 3 и 10 июня. Финал состоится 17 июня.

Команда жюри будет собрана из профессиональных певцов и преподавателей Гомеля. Каждый участник получит возможность в очередной раз продемонстрировать свой талант и насладиться конкурсной атмосферой.

Призы каждому участнику гарантированы!

После того, как вы отправите заявку, с вами свяжутся организаторы конкурса для уточнения вопросов.

По всем вопросам просьба обращаться по телефону +375 (29) 397-17-20

secret-tc.by

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