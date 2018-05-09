По юго-востоку Беларуси объявлено штормовое предупреждения

Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности объявлены 9 мая по юго-востоку Беларуси из-за гроз и шквалистого ветра.

Примерно до восьми часов вечера по юго-востоку страны ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 10 мая, прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в некоторых районах по юго-западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, по северо-востоку Витебской области — плюс 3-5. Днем прогнозируется плюс 17-23. В юго-западных районах ночью будет 13-15 градусов выше нуля, днем — плюс 24-26.