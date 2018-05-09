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Фоторепортаж: как в Гомеле отметили День Победы

  • 09 мая 2018, 14:32
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Смотрите в нашем репортаже, как Гомель отметил 73-летие Великой Победы.




































Наталья Ошека, Александр Либертад, gomel.today
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Места: Гомель (22261)

Метки: Афиша (1876), Главное (5885)

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