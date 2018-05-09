Жители Волотовы бьют тревогу по поводу очередной вырубки деревьев

Местные активисты обратились в различные инстанции по факту уничтожения зеленых насаждений в защитной лесополосе вдоль железной дороги.





Железнодорожные пути проходят вплотную к границе жилого микрорайона «Волотова». Здесь курсирует пассажирский дизель-поезд «Гомель-Гомель» и другие составы. От спальных кварталов, согласно существующим нормам, железную дорогу отделяют густые посадки деревьев. Они предназначены предохранять саму магистраль от снежных заносов, а проживающих рядом людей — от шума, пыли и вредных выбросов, производимых тепловозами.





Недавно в районе железнодорожной станции «Волотова» вырубили много деревьев. Проживающие рядом общественные активисты попытались выяснить, кому помешала зелень? В Гомельском отделении БелЖД им пояснили следующее — деревья вырубаются по просьбе пассажиров. Этими работами занимается специализированная служба, отвечающая за озеленение в полосе отчуждения железной дороги. Кто-то из пассажиров обратился с жалобой на то, что в темное время суток на остановке страшно стоять, так как к ней вплотную подходят густые заросли. А в них, дескать, легко укрыться злоумышленнику или агрессивному животному. Активист Александр рассказывает:

— Мы заметили, что вырубки проводились в двух местах. Одна из них, судя по почерневшим пням, была сделана осенью-зимой и действительно рядом с пассажирской платформой. А вот другая вырубка — достаточно далеко от платформы. И судя по свежим пням, совсем недавно. С какой же целью уничтожили деревья на таком немалом удалении от остановки? Когда мы задали этот вопрос, нам сказали, что эти деревья имели опасный наклон и их надо было ликвидировать.





Однако местные активисты обращают внимание, что деревья здесь спилены компактно — «в рядок». По их мнению, если бы речь шла о сносе аварийных «объектов растительного мира», то это делалось бы выборочно и на большем протяжении. На деле же тут вырублено несколько десятков наиболее крупных деревьев, стоявших рядом друг с другом в самой середине лесополосы. А к месту их вырубки в мелколесье и кустарнике расчищены подъезды. Эти здоровые деревья были снесены и вывезены очень быстро — в настоящее время здесь зияют только пни. Активисты говорят, что для каких целей это было сделано — им на самом деле неясно.





По словам активистов, компенсационные посадки не проводились.

Вырубка зеленых насаждений является серьезной проблемой для Гомеля, некогда имевшего статус самого зеленого города Беларуси. Общественность постоянно выказывает беспокойство и протестует по этому поводу. В частности, жильцам улицы Кожара удалось в минувшем году приостановить вырубку сквера возле гостиницы «Турист» под коммерческую застройку.





Жители Волотовы опасаются, что вырубки в лесозащитной полосе железной дороги будут продолжены, в результате чего вредное шумовое и прочее воздействие на жилой массив усилится. В Гомельской районной и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды их обращение обещали рассмотреть в ближайшее время.



