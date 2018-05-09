Видеофакт: блогеры навестили «матерей 328», которые голодают уже двенадцатый день

Блогеры ютьюб-канала «Общество Гомель» навестили матерей, дети которых отбывают заключение по наркотической 328-й статье. Женщины добиваются пересмотров сроков для своих сыновей и изменения законодательства.

Матери сетуют на то, что белорусские правоохранительные органы не хотят заниматься крупными поставщиками наркотиков в страну, а сажают тех, кто находится на самой низкой ступени дилерской пирамиды и потребителей.

Голодающие женщины рассказали почему и зачем они собрались в движение. По их словам, в «матчынам рухе» сейчас больше тысячи участников. Женщины поделились, что сейчас принимают в ряды движения не так охотно, как было раньше, — много тех, кого они назвали, «засланными казачками».

Женщины рассказали, что их часто «пугают» китайской судебной системой, где за наркотики предусмотрена смертная казнь. Матери поясняют, что уголовное наказание в Поднебесной распространяется не на потребителей, а на дилеров. И они всеми руками за такие законы. Более того, участницы движения напомнили, что за коррупцию в Китае тоже предусмотрена смертная казнь.

Женщины рассказали, что пьют только минеральную воду, а по утрам — размешивают в воде мед и яблочный уксус, чтобы поддерживать уровень гемоглобина в организме, по совету врачей.

Подробнее смотрите в видео от канала «Общество Гомель»: