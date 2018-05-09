Новобелицкое кладбище Гомеля хотят признать историко-мемориальным местом погребения. С такой инициативой выступила прокуратура

В ходе проверки соблюдения законодательства об организации и функционировании мест погребения в областном центре установлен ряд объектов, представляющих собой культурное наследие национальных, религиозных или этнических групп, проживающих или проживавших ранее на территории Беларуси.

Среди них Новобелицкое кладбище. Оно уникально для города, а отдельные могилы обладают отличительными духовными и художественными свойствами, сообщила старший помощник прокурора области Ирина Хиженок. Вдобавок, кладбище самое старое из сохранившихся мест захоронения — вторая половина ХІХ века, поликонфессиональный некрополь. Здесь похоронены многие знаковые личности города: Адольф Крушевский — городской голова, он же предводитель дворянства Могилевской губернии, Болеслав Деренговский — знаменитый фотограф дореволюционного Гомеля, Онисим Щекудов — автор известного плана города 1910 года, Владимир Короткевич — режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси и другие.

Там же погребены представители польских шляхетских фамилий, военнослужащие русской армии периода Первой мировой войны, военные летчики 20-х годов. Размещена братская могила периода Великой Отечественной войны. На кладбище сохранилась католическая часовня, а многие надгробия и кресты представляют собой произведения искусства дореволюционных и советских мастеров.

Вместе с тем, некоторые надмогильные сооружения, датированные XIX — началом XX века, повреждены, имеются признаки проникновения в могильные склепы. Несколько элементов старинных ограждений, крестов и мемориальных досок, изготовленных из черных и цветных металлов, похищен.

Прокуратура области предложила Гомельскому облисполкому принять меры по обеспечению надлежащего содержания мест погребения, организовать работы по изучению Новобелицкого кладбища и подготовить необходимые материалы для придания данному объекту статуса историко-мемориального места погребения.