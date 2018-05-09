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4G официально запущен в Светлогорске, Жлобине, Речице и Рогачёве

  • 09 мая 2018, 10:09
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Интернет на ^;скорости LTE был запущен в ^;Светлогорске, Жлобине, Речице, Рогачёве, Хойниках и ^;других городах Беларуси. Об ^;этом заявили в ^;пресс-службе МТС.

После запуска новых станций, интернетом четвертого поколения теперь могут пользоваться более чем в ^;130 населённых пунктах страны.

Развитие и ^;коммерческая эксплуатация 4G ^;«^;Мобильными ТелеСистемами»^; осуществляется в ^;партнёрстве с ^;инфраструктурным оператором BeCloud. Напомним, что о ^;запуске новых площадок базовых станций компания заявляла ранее


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Метки: Общество (29907), Область (5450)

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