4G официально запущен в Светлогорске, Жлобине, Речице и Рогачёве

Интернет на ^;скорости LTE был запущен в ^;Светлогорске, Жлобине, Речице, Рогачёве, Хойниках и ^;других городах Беларуси. Об ^;этом заявили в ^;пресс-службе МТС.

После запуска новых станций, интернетом четвертого поколения теперь могут пользоваться более чем в ^;130 населённых пунктах страны.

Развитие и ^;коммерческая эксплуатация 4G ^;«^;Мобильными ТелеСистемами»^; осуществляется в ^;партнёрстве с ^;инфраструктурным оператором BeCloud. Напомним, что о ^;запуске новых площадок базовых станций компания заявляла ранее