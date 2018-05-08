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В Гомельском парке появится еще один платный пляж

  • 08 мая 2018, 17:42
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6 июня в Гомеле состоится открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. Среди лотов — земельный участок в зоне отдыха на левом берегу р. Сож «Парка культуры им. Луначарского». Целевое назначение участка площадью 0,3449 га — строительство и обслуживание платного пляжа. Срок аренды — 5 лет. Начальная стоимость аукциона — 2 762,96 бел. руб.


Напомним, в августе 2015 года часть городского пляжа по левую сторону от пешеходного моста уже была сдана в аренду. Следующий год пляж не пустовал, однако уже в 2017 году от него осталось только пляжное кафе. По словам арендатора Виталия Дробышевского, это было связано с многочисленными жалобами во властные структуры.


Деловой Гомель
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Места: Гомель (22257)

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