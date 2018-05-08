Гомельчане — против строительства мусорной площадки под окнами. Последнее слово за главой администрации — фото

В группу Зелёного дозора в Фейсбуке обратился гомельчанин Сергей и рассказал: площадку для контейнеров бытовых отходов хотят построить прямо под окнами девятиэтажного дома. Гомельский Зелёный портал съездил на место.









«Мы думали, что тут сделают детскую площадку или какой-то трубопровод будут копать. Обрадовались. А они приехали и начали возводить металлическую конструкцию. Мы с соседями сразу начали узнавать, что тут строится. Оказалось, что у нас под окнами хотят построить площадку для КБО, а не детскую. Собрали стихийное собрание, начали собирать подписи соседей. И тут приехал первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Петрукевич Алексей и сказал: „Стройку остановить! Перенесём в другое место! Я вам обещаю, тут площадки не будет!“. Мы ему поверили, успокоились, обращение написали, но решили не отправлять», — рассказывает Сергей.





25 апреля приехали рабочие, но не для того, чтобы сносить или переносить металлическую конструкцию, а чтобы продолжать строительство.

Однако Сергей к этому времени уже изучил нормы строительства КБО и вместе с соседями посчитал, что площадка стоит не в 20 положенных метрах от окон, а в 18. На что строители ответили, что срубят дерево и перенесут на два метра дальше. В этот же день жители сразу отнесли жалобу с подписями в администрацию.





«Общественных слушаний не было, жильцов никак не предупредили. Я позвонил на горячую линию в администрацию, объяснил проблему, на что мне ответили, что площадку перенесут дальше от окон и поставят рядом с другими контейнерами для отходов. Потом я был на приёме у депутата нашего и у начальника ЖРЭО 10, оставил им обращение», — продолжает Сергей.

Стройкой занимается организация «Спецкоммунтранс». На обращения Сергея там ответили, что как решит глава района, там и построят.

«С этой мусоркой мы категорически не согласны. Пусть ставят рядом с другими контейнерами, или за домом, чтобы из окон не было видно этой свалки. Тут же прям перед окнами, потом и мухи будут летать, а вонь какая летом. Посмотрите на соседние контейнеры, тут же всё плавает когда дождь пройдёт», — говорит Сергей.





Горисполком переслал заявление жильцов в городской Центр Гигиены. На место приехала сотрудница санэпидемстанции. Почему заявление по поводу строительства площадки перекинули на них, она не понимает:

«Сейчас площадки модернизируются, они становятся закрытыми, делают отдельное ограждение для крупногабаритного мусора. Это не мы занимаемся строительством, мы можем фиксировать нарушения уже после постройки, санитарное состояние во время эксплуатации. Этими вопросами занимается „Спецкоммунтранс“ и управление архитектуры, которое должно сперва дать разрешение на строительство площадки, а наши требования они знают».

Через три дня на место приехали сотрудники «Спецкоммунтранса». Начали замерять расстояние от окон и составили акт по размерам.





Жители дома на Курчатова собираются бороться до конца. В ближайшие дни они идут на приём к первому заместителю администрации железнодорожного района. Что будет на бывшей зелёной зоне — детская площадка или площадка с мусорными баками — решать сейчас будет именно он.



