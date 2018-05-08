Где хоронили своих умерших православные, католики и евреи Гомеля? История гомельских некрополей — видео

Тема кладбищ сегодня фактически находится за пределами городской жизни. У белорусов не принято обсуждать эту тему, будто бы она неприличная и почему-то позорная. В этом контексте очень интересно выяснить, какую роль играли кладбища в истории Гомеля.

Где находился первый некрополь на территории областного центра? Как размещение кладбищ помогает в изучении роста городов? Где хоронили своих умерших православные, католики и евреи Гомеля? Что происходит в настоящее время на месте старых кладбищ и что мы теряем из-за деятельности мародёров?

На эти и другие вопросы отвечает отвечает историк Евгений Маликов.

Образовательно-просветительский проект KRAJAVID создаёт видео по истории, культуре и достопримечательностях родного края.

С остальными видео, вышедшие в рамках проекта, можно ознакомиться по ссылке.