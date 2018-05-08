На гомельском вокзале пропал житель Барановичского района

На гомельском вокзале пропал 40-летний житель Барановичского района: пока его знакомый ходил за билетами на поезд, сельчанин исчез.

В минувшую субботу Кондратчик Руслан вместе с коллегой возвращался из Брянска, где был на заработках. Так как прямого поезда до Барановичей не было, решили ехать через Минск, сообщает Intex-press.

Около шести часов вечера коллега отправился за билетами, оставив Руслана вместе с сумками дожидаться его возвращения. Однако спустя 20-30 минут мужчины на месте не оказалось, сумки же стояли на прежнем месте.

В момент исчезновения, мужчина был одет в серый спортивный костюм, джинсовку и серую кепку. Из особых примет: рост около 190 см, искривленный вправо нос, русые волосы. По информации Барановичского РОВД, мужчина злоупотребляет алкоголем.