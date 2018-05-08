В Ченках продолжают вырубку столетних сосен, в сельсовете говорят: «Борьба с короедом»

Несколько дней назад мы сообщали, что в зоне отдыха Ченки началась вырубка столетних сосен. Читатели подчеркнули, «вырубают здоровые сосны, сухостойные деревья не трогают».

Через день в редакцию поступило очередное сообщение от местной жительницы.

— Сосны вырубают и у жилых домов по ул. Речной, между домами 16 и 17 вырублено порядка 8 деревьев; и у дома 15 вырублено 2 дерева. Теперь еще три зеленых сосны рядом с пляжем, — перечисляет Татьяна Заверуха.





Женщина не осталась в стороне и обратилась в Ченковское лесничество. Ответ: «Это земля сельсовета». Звонок в сельсовет поставил точки над «i»: оказалось, что разрешение на вырубку есть — это борьба с короедом.

Тем не менее, женщина отказывается верить в короеда. Деревья здоровые, уверены жители поселка.

В социальных сетях читатели «Сильных Новостей» сообщили об аналогичной ситуации в Скитке, причем, «сухостой остался на месте».