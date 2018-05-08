В Ченках продолжают вырубку столетних сосен, в сельсовете говорят: «Борьба с короедом»
- 08 мая 2018, 11:43
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Фотофакт: в Ченках вырубают столетние сосны
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