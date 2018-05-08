Тривижн 07/05 - 13/05:
Юнистар 07/05 - 09/05:

Семиклассника, упавшего с парапета в Сож, госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть». Врачи борются за его жизнь

  • 08 мая 2018, 10:09
  • 12818
  • 3


Как сообщали «Сильные новости», вчера на набережной Сожа около развлекательного центра «Немо» ребенок, гуляя по перилам, упал в воду.

Мальчик был не один, он проводил время вместе с друзьями, которые и сообщили о ЧП в МЧС.

Очевидцы рассказали, что почти сразу на месте трагедии оказались спасатели, ОСВОД, врачи и милиция. Школьника оперативно достали из воды. Пострадавшего в результате опасного развлечения подростка передали врачам. С диагнозом «клиническая смерть» его госпитализировали в «Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи» . Медики продолжают бороться за его жизнь. Последствия падения ужасные: сердечно — сосудистая недостаточность, повреждение лёгких, повреждение почек, отёк головного мозга.




Напомним, в начале мая «Сильные новости» рассказывали о подростках, которые придумали опасный аттракцион: дети развлекались тем, что ходили по перилам набережной. К сожалению, первые трагические последствия не заставили себя долго ждать.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22257)

Метки: ДТП и ЧП (375), Главное (5884)

Читайте также

На набережной ребенок упал с перила в воду, его достали и передали реанимационной бригаде

Фотофакт: в Гомеле перила на набережной превратились в опасный аттракцион для детей

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 08/05 - 09/05:

Самое читаемое