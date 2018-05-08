Семиклассника, упавшего с парапета в Сож, госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть». Врачи борются за его жизнь

Мальчик был не один, он проводил время вместе с друзьями, которые и сообщили о ЧП в МЧС.

Очевидцы рассказали, что почти сразу на месте трагедии оказались спасатели, ОСВОД, врачи и милиция. Школьника оперативно достали из воды. Пострадавшего в результате опасного развлечения подростка передали врачам. С диагнозом «клиническая смерть» его госпитализировали в «Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи» . Медики продолжают бороться за его жизнь. Последствия падения ужасные: сердечно — сосудистая недостаточность, повреждение лёгких, повреждение почек, отёк головного мозга.













Напомним, в начале мая «Сильные новости» рассказывали о подростках, которые придумали опасный аттракцион: дети развлекались тем, что ходили по перилам набережной. К сожалению, первые трагические последствия не заставили себя долго ждать.







