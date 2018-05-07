Где в Гомеле перекроют движение 8 и 9 мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы, изменяется движение транспорта.

8 мая 2018 года:

с 09.30 до 10.30 по ул.Баумана для проведения торжественного митинга и возложения венков и цветов к братской могиле народных ополченцев и могиле Бородина Т.С.;

с 08.45 до 09.30 по ул. Троллейбусной для проведения торжественного митинга и возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов (ул. Троллейбусная, 1);

с 10.15 часов до 11.00 часов по ул. 8-я Иногородняя, 1 для проведения торжественного митинга и возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам;

с 09.45 часов до 10.30 часов одной полосы улицы М.Ломоносова в микрорайоне Костюковка для проведения торжественного митинга к братской могиле советских воинов

Также 8 мая будет ограничено движение транспорта с 10.00 до 15.00 по одной полосе ул. Ланге на участке от ул. Пушкина до Местного проезда

9 мая 2018 года закрывается движение транспорта:

с 8.00 часов до 12.00 часов по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И. Ленина;

с 8.00 часов и до 12.00 часов по площади имени В.И. Ленина со стороны улицы Советской;

с 08.00 часов по улице Кирова на участке от улицы Крестьянской до проспекта Ленина (до окончания митинга);

с 08.00 часов и до окончания праздничных мероприятий по улице Комсомольской на участке от улицы Кирова до улицы Советской;

с 08.00 часов до 12.00 часов по улице Жарковского на участке от улицы Кирова до улицы Советской;

с 08.00 часов до 12.00 часов по улице Ирининской на участке от улицы Кирова до улицы Пушкина;

с 08.00 часов до окончания праздничного митинга по улицам Трудовой, Коммунаров;

с 08.00 часов по улице Крестьянской на участке от улицы Кирова до улицы Пушкина (до окончания митинга);

с 00.00 часов до 15.00 часов (до окончания праздничного мероприятия) по улице Пушкина на участке от улицы Крестьянской до улицы Ланге;

с 00.00 часов до 15.00 часов (до окончания праздничного мероприятия) по улице Ланге, улице Билецкого на участке от улицы Пушкина до улицы Советской;

с 11.00 часов до 15.00 часов (до окончания праздничных мероприятий) по улице Комсомольской на участке от улицы Карповича до площади Победы и улице Красноармейской на участке от проспекта Ленина до площади Победы;

с 08.00 часов до 12.00 часов по улицам Подгорной, Волотовской, Пушкина на участке от улицы Хатаевича до улицы Советской, кроме транспорта граждан, проживающих в данном районе жилой застройки;

с 15.00 часов до 23.30 часов по улице И. Мележа;

с 09.00 часов до 22.00 часов (до окончания праздничных мероприятий) на площади микрорайона Костюковка.

Также 9 мая будет ограничено движение транспорта с 08.00 до окончания праздничного шествия и митинга:

по улице Советской на участке от улицы Рогачевской до проспекта Победы (кроме общественного транспорта);

по проспекту Победы на участке от улицы Кирова до улицы Советской (кроме общественного транспорта);

по улице Кирова на участке от улицы Ирининской до улицы Крестьянской;

по улице Мазурова на участке от улицы Каменщикова до улицы Головацкого, кроме общественного транспорта с 22.00 часов до 23.30 часов (при необходимости).

Запрещена парковка и стоянка транспортных средств:

с 20.00 часов 7 мая 2018 года до 10.00 часов 8 мая 2018 года на парковке по ул.Ланге около медицинского университета;

с 20.00 часов 8 мая 2018 года до 19.00 часов 9 мая 2018 года на площади имени В.И. Ленина на участке от памятника В.И.Ленина до развлекательно-культурного центра «Европа».

На период закрытия движения:

по площади имени В.И. Ленина, улицам Советской, Пролетарской, Трудовой, проспекта Ленина автобусы маршрутов №№ 12, 17, 18, 34, 3-Т, 12-Т, 14-Т, 17-Т, 18-Т направить по проспекту Победы, Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршрутам; автобусы маршрута № 3 по проспекту Победы и Привокзальной площади в прямом и обратном направлениях;

на период закрытия движения по улице Кирова на участке от улицы Ирининской до проспекта Ленина автобусы маршрутов №№ 11, 38, направить по проспекту Победы в прямом и обратном направлениях, автобусный маршрут № 50 направить по проспекту Победы, Привокзальной площади и проспекту Ленина и далее по маршруту;

на период закрытия движения по улице Советской на участке от площади Восстания до площади имени В.И. Ленина троллейбусы маршрутов №№ 1, 10, 15, 16 направить по проспекту Победы в прямом и обратном направлении, троллейбусы маршрутов №№ 2, 8, 20;

на период закрытия движения по улице Мележа автобусы маршрутов № 2а направить по улице Богдана Хмельницкого, а также увеличить количество автобусов маршрута № 1;

на период закрытия движения по площади имени В.И. Ленина автобусы маршрутов №№ 4, 4а, 4-Т направить по улицам Фрунзе, Интернациональной, проспекту Ленина и далее по маршрутам, автобусы маршрута № 26 направить по улицам Фрунзе, Барыкина и далее по маршруту.