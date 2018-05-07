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На набережной ребенок упал с перила в воду, его достали и передали реанимационной бригаде

  • 07 мая 2018, 17:24
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Сегодня днем на набережной около «Немо» произошла трагедия: ребенок ходил по перилам и упал в реку.

По словам очевидцев, на вид ребенку 13-14 лет. После падения на место происшествия тут же прибыли МЧС, ОСВОД, скорая и милиция.

Водолаз достал подростка очень быстро — на работу ушло всего три минуты. Однако ребенок был без признаков жизни. Мальчика увезла реанимационная бригада с включенными мигалками, утверждают свидетели.

«Парень 13-14 лет с друзьями гулял по набережной, дети баловались, и все произошло на глазах у взрослых. Хорошо, что наши водолазы сработали быстро, катер вышел по тревоге, ребенка достали из воды, скорая тоже быстро приехала. Сейчас, насколько мне известно, он в реанимации», — сообщил БелТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин. 

Подробности выясняются.





Напомним, в начале месяца мы рассказывали о подростках, которые придумали опасный аттракцион: дети развлекались тем, что ходили по перилам набережной.


gomel.today
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Места: Гомель (22251)

Метки: ДТП и ЧП (363), Главное (5883)

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