На набережной ребенок упал с перила в воду, его достали и передали реанимационной бригаде

Сегодня днем на набережной около «Немо» произошла трагедия: ребенок ходил по перилам и упал в реку.

По словам очевидцев, на вид ребенку 13-14 лет. После падения на место происшествия тут же прибыли МЧС, ОСВОД, скорая и милиция.

Водолаз достал подростка очень быстро — на работу ушло всего три минуты. Однако ребенок был без признаков жизни. Мальчика увезла реанимационная бригада с включенными мигалками, утверждают свидетели.

«Парень 13-14 лет с друзьями гулял по набережной, дети баловались, и все произошло на глазах у взрослых. Хорошо, что наши водолазы сработали быстро, катер вышел по тревоге, ребенка достали из воды, скорая тоже быстро приехала. Сейчас, насколько мне известно, он в реанимации», — сообщил БелТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Подробности выясняются.

















Напомним, в начале месяца мы рассказывали о подростках, которые придумали опасный аттракцион: дети развлекались тем, что ходили по перилам набережной.