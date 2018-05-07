Открытое акционерное общество «Гомельский радиозавод» прислало своим работникам сообщения: с 1 июня по 31 августа на предприятии вводится 3-дневная рабочая неделя, сообщает «Радыё Свабода».

Письма пришли за подписью директора Александра Горбача. Все лето коллектив завода, а это свыше 800 человек, будет работать только по понедельникам, вторникам и средам, что существенно отразится на зарплатах.

Такой шаг объясняется «обоснованным производственными, организационными и экономическими причинами». Если кто-то не соглашается с условиями, будет уволен — с выплатой двухнедельного пособия.

Заместитель директора радиозавода по вопросам экономики, финансов и внешнеэкономической деятельности Станислав Аксенов подтвердил временный перевод персонала на трехдневку, добавив, что перемены касаются и руководства: «Передо мною лежит такое же сообщение».

По словам заместителя директора, завод не имеет полной загрузки. Нет смысла людям приходить на предприятие и сидеть без работы.

«Как только новые контракты будут подписаны, решение о переводе персонала на трехдневку будет отменено. За вынужденный отпуск будем платить две трети тарифной ставки — такое у нас практикуется», — утверждает Станислав Аксенов.

Радиозавод — предприятие, которое ранее работало на оборонный комплекс. Тяжелейшее для завода время пришлось на середину 90-х. В результате длительной невыплаты зарплаты здесь возникали акции протеста. Так, женщина-токарь с этого предприятия Валентина Смотрицкая в 1995 году в знак протеста приковала себя цепью к станку и оставалась в таком состоянии целые сутки.

Сейчас радиозавод сменил профиль. Выпускает аппаратуру связи, телевизионную и медицинскую технику, холодильное оборудование, товары широкого потребления. Предприятие является резидентом Свободной экономической зоны «Гомель-Ратон».