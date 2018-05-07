Юные фигуристы Гомеля записали трогательное видеопослание ветеранам

Юные фигуристы Гомеля записали необычное видеопоздравление ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Получился настоящий 4-хминутный мини-фильм, где есть история любви, уважение, преемственность поколений, элементы фигурного катания, пронзительные стихи и слезы благодарности. Сегодня он выложен в сеть. Необычное видео вместе с участниками проекта посмотрел корреспондент «СБ».

Прадедушка-ветеран водит свою маленькую внучку на занятия по фигурному катанию. Ей нравится. На день рождения 8-летней «звездочке» он дарит коньки. За эту заботу правнучка вместе с друзьями-фигуристами готовит ему подарок к 9 маю — красивую ледовую программу. Детям удается удивить седовласого ветерана и даже поставить его на коньки. Эта история о простой человеческой любви и благодарности, авторами которой стали сами дети, рассказывает отец одного из фигуристов Дмитрий Гринштейн:

— Несколько месяцев назад дети предложили как-то поздравить людей, освобождавших нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, с Днем Победы через интернет. Первая идея была сделать красивую программу под известные военные песни. Родители, тренеры, фигуристы обсудили программу и решили, что это будет слишком просто. Такое поздравление не запомнится, а оно должно действительно затронуть струны души. Поэтому был написан сценарий небольшой семейной истории. Пригласили профессионального оператора. Получился интересный и трогательный мини-фильм о связи поколений. Все из моих близких, которые смотрели пилотный проект, в конце плакали. История простая, но «вышибает слезу». Однако мы столкнулись с проблемой: настоящие ветераны — люди очень преклонного возраста. Им тяжело участвовать в съемках. Например, моему дедушке Борису Бейлину 91 год. Он в 17 лет ушел на фронт. Воевал на 3-м Прибалтийском. Кстати, в фильме фигурирует именно его китель с наградами. В итоге нас выручил самый известный посетитель массовых катаний Гомельского ледового дворца, большой поклонник здорового и активного образа жизни, 79-летний Гарий Гулидов. Он великолепно сыграл ветерана.







Действия мини-фильма происходят в чаше гомельской ледовой арены. Все юные участники — уже опытные спортсмены СДЮШОР № 1. За плечами этих 8-10-летних девчонок и мальчишек — не одно соревнование. Для них далекая война — это кино и праздник 9 Мая. Главная героиня фильма — Лолита Скоренова — рассказывает, что эту дату в ее семье обязательно отмечают каждый год:

— Моя прабабушка Нина Тимофеевна была подростком во время войны. В фильме мы как раз снимаем мой день рождения во время празднования ее 88-летия. Прикольно получилось. Я знаю, что мой прадед Адам Скоренов прошел войну. Это очень важно, чтобы мы их помнили, говорили слова благодарности, ведь они воевали за нас. Мы живем и хотим радовать их.

Кстати, интересно получилось: на съемках Лолите киношный прадедушка подарил коньки, а 11 мая у девочки настоящий день рождения, и родители готовят ей аналогичный подарок. Из старых коньков она выросла...

В мини-фильме почти нет слов, в основном лица, глаза, образы, поступки. Только в конце звучат пронзительные стихи, под которые вращаются на льду юные фигуристы. Детский голос читает: «Спасибо нашим ветеранам за смех детей, за стук сердец, за нашу жизнь, за папу с мамой и за ледовый наш дворец...».



В Беларуси в наши дни осталось более 8400 ветеранов и участников войны. К сожалению, ежегодно их число сокращается. Также в стране проживает свыше 16 тысяч узников фашистских концлагерей.