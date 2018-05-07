«Миловидна и обаятельна». Уроженка Гомеля стала чемпионкой Европы по бодифитнесу

Оксана Юхно заняла первое место в категории свыше 168 см (бодифитнес) у женщин на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в испанском городе Санта-Сусанна.

— У нее хороший рост — 174 см, ни грамма лишнего веса, изящная фигурка, хорошо развитая, но в меру рельефная мускулатура, что важно в бодифитнесе, она миловидна и обаятельна, — подчеркнула в комментарии «Минск-Новости» судья международной категории Наталья Качан.





Оксана в бодибилдинге недавно. В Минск девушка переехала из Гомеля, где четыре года успела поработать в патрульно-постовой службе милиции. Перевелась в Минск: год в ОМОНе, а потом подразделение по конвоированию — сопровождала заключенных.

Сейчас Оксана трудится в службе безопасности одного из столичных фитнес-центров — где и тренируется в свободное время.