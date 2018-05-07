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Фоторепортаж: Новая программа в гомельском цирке «Цирк-шоу морских львов и бурых медведей»

  • 07 мая 2018, 11:33
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В гомельском цирке стартовала новая программа «Цирк-шоу морских львов и бурых медведей».

Гомельских зрителей ждут выступления морских львов, бурых медведей, а также незабываемые трюки эквилибристов, гимнастов, акробатов.
















фото Сергея Холодилина, БелТА
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Места: Гомель (22247)

Метки: Афиша (1873)

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