За прошедший год в Гомеле прирастал лишь один район

По данным Белстата численность населения Гомеля на 1 января нынешнего года составила 535461 человек. За прошедший год население областного центра увеличилось лишь на 232 человека.

При этом рост численности населения отмечался лишь в одном районе города.





Прирост городского населения областного центра обеспечен лишь одним районом — Новобелицким, где численность жителей увеличилась на 721 человека. В результате Новобелицкй район обошел по численности сельское население Гомельского района.

Численность остальных районов Гомеля сокращается. Наибольшее сокращение отмечается в Железнодорожном районе, который продолжает оставаться самым многочисленном в областном центре.