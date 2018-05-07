Тривижн 07/05 - 13/05:
Юнистар 07/05 - 09/05:

За прошедший год в Гомеле прирастал лишь один район

  • 07 мая 2018, 11:22
  • 1706
  • 3


По данным Белстата численность населения Гомеля на 1 января нынешнего года составила 535461 человек. За прошедший год население областного центра увеличилось лишь на 232 человека.

При этом рост численности населения отмечался лишь в одном районе города.


Прирост городского населения областного центра обеспечен лишь одним районом — Новобелицким, где численность жителей увеличилась на 721 человека. В результате Новобелицкй район обошел по численности сельское население Гомельского района.

Численность остальных районов Гомеля сокращается. Наибольшее сокращение отмечается в Железнодорожном районе, который продолжает оставаться самым многочисленном в областном центре. 


Деловой Гомель
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22247)

Метки: Общество (29891)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


06/05 (20:00) - 07/05:

Самое читаемое