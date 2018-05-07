Гомельчане приняли участие во встрече с Папой Франциском

В Риме прошло празднование 50-летия Неокатехуменального пути.

Паломничество из Гомеля отправилось в Рим — гомельские католики, члены общин Неокатехуменального пути, побывали на встрече с Папой Римским Франциском. Понтифик посетил празднование 50-летия Неокатехуменального пути, где была также делегация из Гомеля во главе с ксендзом Юрием Воронко.

Святейший Отец подчеркнул важность миссии, которую осуществляет неокатехуменат — она ​​отражает верную любовь Бога. Он отметил, что миссия требует выхода навстречу другим, хотя в жизни есть сильный соблазн остаться на месте, не рисковать. Иисус призывает, всегда быть на пути, путешествовать по миру в поисках брата, который до сих пор не познал радости Божьей любви.

Папа отметил, что миссия требует сноровки, отказа от ненужного балласта, доверия к Богу. «Для того, чтобы проповедовать, необходимо отречение. Только Церковь, которая отрекается от мира, провозглашает Господа хорошо. Только Церковь, которая освобождена от власти и денег, свободна от триумфализма и клерикализма, заслуживает доверия в своем свидетельстве о том, что Христос освобождает человека», — цитирует be.radiovaticana.va.

Франциск добавил, что миссия всегда совершается вместе, и этому нужно учиться. «Надо, например, быть осторожным, чтобы не диктовать темп другим. Скорее, мы должны сопровождать и ждать, имея в виду, что темп других не такой, как у нас. (...) Мы — паломники, которые в сопровождении братьев идут рядом с другими братьями, и хорошо, если это делается с индивидуальным подходом, с заботой и уважением к дороге каждого, без всякого принуждения к развитию, потому что ответ Бога созревает только в искренней и настоящей свободе», — сказал Папа.

Затем Святейший Отец напомнил, что воскресший Иисус сказал апостолам учить все народы. Он отметил, что сутью миссии является деление с другими тем, что мы получили: встречей любви, которая изменила нашу жизнь.

Речь идет о свидетельстве, что Бог любит нас, и что с Ним возможна настоящая любовь, которая ведет к отдаче своей жизнью в семье, священстве, работе, монашеской жизни и браке. Франциск призвал миссионеров Неокатехумената не исключать никого из своих евангелизационных усилий, потому что Бог любит всех. Он пригласил их не концентрироваться на негативных аспектах и только на том, что нужно изменить, но смотреть на действительность сердцем, с отношением доверия и уважения.

«Думая о нашем Отце, Который так любит мир, любите человечество, будучи сотрудниками радости всех. (...) Любите культуру и традиции народов, не используя установленных шаблонов. Отталкивайтесь не от теорий и схем, но конкретных ситуаций: таким образом Святой Дух будет формировать проповедь в соответствии со своим временем и путями. И Церковь будет расти по Его образу: объединеннная в многообразии народов, даров и харизмы», — сказал Папа.

Франциск подчеркнул, что призвание и работа Неокатехуменального пути — это великий Божий дар для Церкви в наши времена. Он пообещал свою молитву и призвал членов католической общины к мужеству.