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Фотофакт: на Бочкина сгорел Mercedes

  • 07 мая 2018, 10:25
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В пятницу днем, около 13.00, на Бочкина на приусадебном участке загорелся Mercedes.

О происшествии сообщил гомельский новостной портал BYMEDIA.BY.

Из-за возгорания поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля. Предварительная версия возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки.



gomel.today
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Места: Гомель (22247)

Метки: ДТП и ЧП (359), Авто (5230)

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