В Гомеле женщина по пьянке зарезала мужа

Убийство произошло 5-го мая в 21.50.

Как сообщили в МВД, женщина 1968 года рождения выпивала с мужем.

Как водится, возлияния привели к семейной ссоре, в ходе которой аргументом в нежных женских руках стал нож. От полученных ранений мужчина 1966 года рождения скончался.

Подозреваемая задержана.