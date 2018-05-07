В Гомеле женщина по пьянке зарезала мужа
- 07 мая 2018, 09:21
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В Гомеле нашли мотоциклиста, в погоне за которым погиб инспектор ГАИ. Возбуждено уголовное дело
Слоновья кость, золотая патина, велюр. В зал заседаний Гомельского облисполкома закупают новую мебель на $50 000
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