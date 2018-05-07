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В Гомеле женщина по пьянке зарезала мужа

  • 07 мая 2018, 09:21
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Убийство произошло 5-го мая в 21.50.

Как сообщили в МВД, женщина 1968 года рождения выпивала с мужем.

Как водится, возлияния привели к семейной ссоре, в ходе которой аргументом в нежных женских руках стал нож. От полученных ранений мужчина 1966 года рождения скончался.

Подозреваемая задержана.


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Места: Гомель (22247)

Метки: Криминал (9825)

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