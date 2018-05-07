Отдыхаем от жары. Погода в Гомеле на неделю

После рекордно жаркой весны пришло время ветров и гроз. На этой неделе температура воздуха существенно понизится.

Уже сегодня, в понедельник, столбик термометра опустится до +22°С.

Недельный максимум — +26°С — ожидается во вторник. В среду было бы не плохо прихватить с собой зонтик: по мнению синоптиков, вероятность грозы составит 60%.

С четверга дневная температура будет колебаться в районе +20°С, а ветры с порывами до 13 метров в секунду временно закроют пляжный сезон. Однако это не повод вешать нос — к концу рабочей недели будет по-прежнему ясно и солнечно.