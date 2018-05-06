Фотофакт: в Ченках вырубают столетние сосны

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1079 В Минске нетрезвая женщина за рулем Audi ехала забирать дочь из кинотеатра Сотрудники Госавтоинспекции остановили женщину-водителя, которая с 2,24 промилле алкоголя в крови управляла автомобилем Audi Q5, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома....

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1502 В субботу в Гомеле зафиксирован новый температурный рекорд Погода в Беларуси вернулась в климатическую норму, лишь Гомель отметился 5 мая новым температурным рекордом, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидромет...