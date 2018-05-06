Фотофакт: в Ченках вырубают столетние сосны

  • 06 мая 2018, 12:34
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В Ченках начали вырубку столетних сосен. Об этом редакции «Сильных Новостей» сообщили читатели.

Первыми жертвами стали деревья, росшие напротив церкви, возле пляжа. По словам очевидцев, «вырубают именно здоровые столетние сосны, сухостойные деревья не трогают».

Кому помешали здоровые деревья и с какой целью была организована вырубка, выясняется.






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Места: Гомель (22238), Ченки (34)

Метки: Общество (29880)

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