В субботу в Гомеле зафиксирован новый температурный рекорд

Погода в Беларуси вернулась в климатическую норму, лишь Гомель отметился 5 мая новым температурным рекордом, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На большей части страны стало заметно прохладнее. Если 4 мая в Минске температура достигла аномальных 30 градусов тепла, то уже 5 мая вернулась в норму — опустилась до 20 градусов. Лишь в юго-восточной части Беларуси еще сохранялись рекордно высокие температуры. Например, в Гомеле было 30,1 градуса. Предыдущий температурный рекорд в этом областном центре — 26,6 градуса — держался с 1970 года», — рассказали в Гидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.