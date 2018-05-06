В субботу в Гомеле зафиксирован новый температурный рекорд
- 06 мая 2018, 12:05
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В Гомеле нашли мотоциклиста, в погоне за которым погиб инспектор ГАИ. Возбуждено уголовное дело
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