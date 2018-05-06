Афиша праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику рабочим завода «Гомсельмаш»

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам

Торжественный митинг и возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов

Торжественный митинг и возложение венков и цветов к памятнику Народным ополченцам

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов г. Гомеля и праздничный концерт.

Спортивно-развлекательные и конкурсные программы для детей «Как прекрасен этот мир!»

Праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий и организаций Железнодорожного района, выступление молодых исполнителей города «Весна Победы»

Кинотеатр под открытым небом (показ фильмов о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину!»)

«Вы мир отстояли, мы его сбережем!» - выставка специализированной техники подразделений МЧС Республики Беларусь, выставка оборудования и снаряжения