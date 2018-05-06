Афиша праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы

ВРЕМЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 МАЯ 2018 ГОДА
Ул.Шоссейная, 41
12.00
Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику рабочим завода «Гомсельмаш»
(пр.Космонавтов - ул.Б.Царикова - ул.Октябрьская -
ул. 50 лет завода Гомсельмаша - ул.Богданова - ул.Фадеева- ул.Н.Дворникова)
12.30
53-я легкоатлетическая эстафета памяти Н.Дворникова
(ул. Троллейбусная, 1)
09.00
Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов
(ул. 8-я Иногородняя, 1)
10.30
Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам
М-н Костюковка, ул.М.Ломоносова
10.00
Торжественный митинг и возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов
Памятник Народным ополченцам , ул.Баумана
10.00
Торжественный митинг и возложение венков и цветов к памятнику Народным ополченцам
Мемориальный комплекс «Курган Славы»
(проспект Речицкий)
11.00
Торжественный митинг, церемония возложения венков, цветов к Мемориальному комплексу «Курган Славы».
Гражданско-патриотическая акция «Беларусь – земля славы ратной»
Новобелицкое братское кладбище (ул. Ильича)
11.00
Митинг, посвященный Дню Победы «Мы помним! Мы гордимся!»
Аллея Героев, ул. Советская
14.15
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Гомельский областной общественно-культурный центр
15.00
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
ул. Советская (Аллея Героев)
20.30
Акция «Гомель помнит» (ГГО ОО БРСМ)
Площадь микрорайона Костюковка
20.00-05.00
Кинотеатр под открытым небом (показ фильмов о Великой Отечественной войне «Была война…»)
9 МАЯ 2018 ГОДА
ул. Советская
(от пл. Восстания до пл. Труда)
10.00
«Парад победителей», шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи.
пл. Труда
10.20
Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.
ул. Ланге
11.00-11.40
11.40-12.00
12.00-13.20
13.20-14.20
Торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов г. Гомеля и праздничный концерт.
Выступление народного хора «Голоса Полесья» ДК «Белицкий»;
Праздничная программа Концертного оркестра г.Гомеля ГУ «Гомельские городские оркестры»;
Концертная программа Гомельского городского объединения «Ахдут».
Ул.Билецкого, местный проезд ул.Ланге-Билецкого
11.00-15.00
Панорама национальных кухонь.
Выставочная зона Гомельского городского объединения «Ахдут».
Ул.Билецкого-ул.Пушкина
10.30-12.00
Выставка военной ретро-техники
КУП «Кинотавр»
Кинотеатр имени Калинина
10.00-13.00
11.45
Тематическая выставка. Солдатская каша
Показ фильма «Танки».
НАБЕРЕЖНАЯ р.СОЖ
Лебяжий пруд
11.00-15.00
Праздничная концертная программа детских школ искусств города Гомеля
От Лебяжьего пруда да Киевского спуска
11.00-15.00
«Детский городок» - интерактивная площадка учреждений дошкольного образования и физической культуры и спорта
Киевский спуск
11.00-15.00
Панорама детского декоративно-прикладного и художественного творчества детских школ искусств г.Гомеля
Площадка у «Лодочника»
11.00-15.00
Праздничная концертная программа учреждений средне-специального и профессионально-технического образования
От Киевского спуска до Билецкого спуска
11.00-15.00
Выставочные зоны учреждений средне-специального и профессионально-технического образования
Билецкий спуск
11.00-15.00
Праздничная концертная программа
Центральная эстрада парка
Гомельского дворцово-паркового ансамбля
11.00-15.00
11.00-12.00
12.00-15.00
Праздничная концертная программа:
- Концерт театра танца «Дива»
- Программа творческих коллективов детских школ искусств города Гомеля
Пл.Ленина
10.00-18.00
Городок аттракционов
Ул.Советская, 1 (двор «Полеспечать»)
12.00-22.00
Фестиваль уличной культуры «Проходной двор»
ул. Советская (возле библиотеки им. Герцена)
9.30-15.00
Книжно-иллюстративная выставка;
Работа интерактивной площадки Центральной библиотеки им. Герцена
сквер им. А.А.Громыко
10.00 -18.00
Концерт с участием творческих коллективов г.Гомеля.
Программа творческих коллективов Гомельской областной филармонии и Гомельского областного драматического театра.
Праздничная программа «Арт-кафе».
«Город мастеров».
Работают интерактивные зоны.
пл. Восстания
09.00-22.00
Фестиваль еды " Good food"
Праздничная программа ГГО ОО «БРСМ» «Песни юности наших отцов».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадка у Ледового Дворца
14.00-18.00
Выставка военной ретро-техники
16.00-23.00
Районный праздник «Наследники Победы - с благодарностью!»
12.00-23.00
Работа торговых рядов, детских аттракционов
14.00-17.00
Спортивно-развлекательные и конкурсные программы для детей «Как прекрасен этот мир!»
13.00-16.00
Караоке-программа «Поющий май»
15.00 -16.00
Фото-флешмоб «СпасибоДедуЗаПобеду»
16.00-23.00
Концертная программа с выступлением творческих коллективов Центрального района г.Гомеля «Поздравляем с Победой!»
23.00
Праздничный салют
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Площадь Победы
10.00 –20.00
Праздничная выездная торговля
12.00-14.00
Концертная программа, посвященная 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Память поколений нас объединяет».
«Солдатская каша» для ветеранов и участников Великой Отечественной войны
Проспект Космонавтов, 70
10.00-23.00
Праздничная выездная торговля, мини-кафе
11.00-23.00
Работа аттракционов: велодрифт, сигвэй, батут пружинный, электромашинки, надувные аттракционы.
Сладкая вата, попкорн, воздушные шары.
17.00-20.00
Работа выставок: «Аллея Героев», «Букеты Победы», «9 Мая», «День Победы», выставочный блок учреждений образования.
Выставка Железнодорожного районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Интерактивные зоны для детей и взрослых.
Спортивные мероприятия для детей и взрослых
18.00-18.15
Показ мод «Стильная леди»
18.15 -23.00
Праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий и организаций Железнодорожного района, выступление молодых исполнителей города «Весна Победы»
23.00
Праздничный фейерверк
Площадь микрорайона Костюковка
10.00-23.00
Праздничная выездная торговля, мини-кафе
14.00-15.00
Историко-художественная реконструкция боя «Взятие Рейхстага». Патриотическая акция «Марафон поколений».
15.00
Парад байкеров
11.00 -23.00
Интерактивные зоны для детей и взрослых. Работа аттракционов. Сладкая вата, попкорн, воздушные шары.
15.30-17.00
Спортивные мероприятия на стадионе ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Костюковка-спорт»
17.00-20.00
Тематические выставки учреждений образования микрорайона
17.00-18.00
Детская развлекательная программа
18.00-23.00
Концертно-развлекательная программа. Праздничное файер-шоу.
23.00-06.00
Кинотеатр под открытым небом (показ фильмов о Великой Отечественной войне «Они сражались за Родину!»)
НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
Зона отдыха «Пруды»
16.00-23.00
Районный праздник «Цветущий май, Победный!»
15.00– 23.00
Праздничные торговые ряды
15.00 -20.00
Выставка-демонстрация военной техники
16.00 -19.00
Выставочные экспозиции учреждений образования «Страницы героической войны»
16.00-18.00
«Гребная регата» - показательные выступления воспитанников ГУ «СДЮШОР №6 по гребле г.Гомеля»
16.00-18.00
Интерактивная площадка Новобелицкой районной организации ОО «БРСМ»
17.00-18.00
Конкурс детских рисунков на асфальте «Мирное небо над головой»
16.00–19.00
«Новобелицкий вернисаж» - выставка-ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся
16.00– 19.00
Работа детских площадок «Мир детства» (игровые площадки, спортивные площадки, развлекательные аттракционы)
16.00 -19.00
Фотозоны «Победа. День за днем»
16.00– 19.00
Работа театрализованных площадок «Партизанская поляна», «Военный госпиталь», «Мы победили!», «Мы – наследники Победы», работа фотозон и др.
16.00 – 20.00
Демонстрационная площадка Новобелицкого (г.Гомеля) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь «Спокойствие. Надежность. Безопасность»
17.00-18.00
Военно-полевая кухня «Солдатская каша»
16.00-23.00
Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов Новобелицкого района г.Гомеля
23.00
Праздничный фейерверк
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Микрорайон «Любенский»
Районный праздник « Мы этой памяти верны!»
16.00–23.00
Работа праздничной торговли
17.00– 21.00
Военно-спортивный турнир «Стратегия Победы» - в программе: военно-исторический квест «Секретное донесение», эстафеты, полоса препятствий, тир «Блок-пост» с участием команд разных возрастных категорий
«Мы памятью нашей сильны…» - выставочная площадка (Брестская крепость, битва на Буйничском поле, оборона Гомеля и др.)
«Нам годы эти позабыть нельзя», «Легендарные имена»:
-интерактивные выставки «Города-герои», «Награды Победы» и др.; выставки школьных музеев боевой славы;
- интерактивные площадки, фотозоны «Санитарный пост», «Блок-пост», «Привал», «Военные будни», «ДОТ» и др.;
- выставка макетов «Реконструкция военных действий»;
Акция «Сохраним мир»
«Вы мир отстояли, мы его сбережем!» - выставка специализированной техники подразделений МЧС Республики Беларусь, выставка оборудования и снаряжения
«Эти годы, войной опаленные, нам с тобой никогда не забыть...» - литературно-художественная площадка филиалов ГУ «Сеть публичных библиотек г. Гомеля» (книжно-иллюстрированная выставка «Листая прошлого страницы», тематические викторины «Из истории Великой Отечественной», мастер-класс и др.)
«Под мирным небом моей Беларуси» - работа фотовыставки, выставки декоративно-прикладного творчества, пленэр, мастер-классы и др.
«Спорт за мир!» - работа спортивных площадок (мини-футбол, корфбол, дартс, и др.), детских игровых площадок, площадки радиоуправляемых, кордовых автомобилей
18.00 – 19.30
Работа полевой кухни
17.00 – 20.30
акция «Цветы Победы» - РО ОО «БРСМ»
17.00 – 22.55
Праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов района, победителей республиканских и международных конкурсов
20.00-20.15
ВПЕРВЫЕ! Фестиваль водных фонариков ( АРТ проект «Вместе зажигаем»)
20.55-21.05
Акция «Чтобы помнили!» (запуск свечей памяти на воду в акватории озера Любенское )
22.55
Акция «Салют, Победа!» (массовое исполнение песни «День Победы»)
23.00
Праздничный фейерверк
13 мая 2018 года
пл. Ленина
10.00
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь
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