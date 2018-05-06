Афиша праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Великой Победы

  • 06 мая 2018, 09:22
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ВРЕМЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8 МАЯ 2018 ГОДА

Ул.Шоссейная, 41

12.00

Торжественный митинг и церемония   возложения венков и цветов к  памятнику  рабочим завода «Гомсельмаш»

(пр.Космонавтов -  ул.Б.Царикова -  ул.Октябрьская -

ул. 50 лет завода  Гомсельмаша - ул.Богданова -  ул.Фадеева- ул.Н.Дворникова)

12.30

53-я легкоатлетическая эстафета памяти Н.Дворникова

(ул. Троллейбусная, 1)

09.00

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов

(ул. 8-я Иногородняя, 1)

10.30

Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам

М-н Костюковка, ул.М.Ломоносова

10.00

Торжественный митинг  и возложение венков и цветов к братской  могиле советских воинов

Памятник  Народным ополченцам , ул.Баумана

10.00

Торжественный  митинг и возложение венков и цветов к памятнику Народным ополченцам

Мемориальный комплекс «Курган Славы»

(проспект Речицкий)

11.00

Торжественный митинг, церемония возложения венков, цветов к Мемориальному комплексу «Курган Славы».

Гражданско-патриотическая акция «Беларусь – земля славы ратной»

Новобелицкое братское кладбище (ул. Ильича)

11.00

Митинг, посвященный   Дню  Победы «Мы помним! Мы гордимся!»

Аллея Героев, ул. Советская

14.15

Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 

Гомельский областной общественно-культурный центр

15.00

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

ул. Советская (Аллея Героев)

20.30

Акция «Гомель помнит» (ГГО ОО БРСМ)

                               Площадь микрорайона Костюковка

20.00-05.00

Кинотеатр под открытым небом  (показ  фильмов о Великой Отечественной войне «Была война…»)

                                            9 МАЯ 2018 ГОДА

ул. Советская

(от пл. Восстания до пл. Труда)

10.00

 

«Парад победителей», шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи.

пл. Труда

10.20

 

Торжественный митинг  и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

ул. Ланге

11.00-11.40

 

 

11.40-12.00

 

12.00-13.20

 

13.20-14.20

 

Торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов г. Гомеля и праздничный концерт.

Выступление народного хора «Голоса Полесья» ДК «Белицкий»;

Праздничная программа Концертного оркестра г.Гомеля ГУ «Гомельские городские оркестры»;

Концертная программа Гомельского городского объединения «Ахдут».

Ул.Билецкого, местный проезд ул.Ланге-Билецкого

11.00-15.00

Панорама национальных кухонь.

Выставочная зона Гомельского городского объединения «Ахдут».

Ул.Билецкого-ул.Пушкина

10.30-12.00

Выставка военной ретро-техники

КУП «Кинотавр»

Кинотеатр имени Калинина

10.00-13.00

11.45

Тематическая выставка. Солдатская каша

Показ фильма «Танки».

 

НАБЕРЕЖНАЯ р.СОЖ

 

Лебяжий пруд

11.00-15.00

Праздничная концертная программа детских школ искусств города Гомеля

От Лебяжьего пруда да Киевского спуска

11.00-15.00

«Детский городок» - интерактивная площадка учреждений дошкольного образования и физической культуры и спорта

Киевский спуск

11.00-15.00

Панорама детского декоративно-прикладного и художественного творчества детских школ искусств г.Гомеля

Площадка у «Лодочника»

11.00-15.00

Праздничная  концертная программа учреждений средне-специального и профессионально-технического образования

От Киевского спуска до Билецкого спуска

11.00-15.00

Выставочные зоны учреждений средне-специального и профессионально-технического образования

Билецкий спуск

11.00-15.00

Праздничная  концертная программа

Центральная эстрада парка

Гомельского дворцово-паркового ансамбля

11.00-15.00

11.00-12.00

12.00-15.00

Праздничная концертная программа:

- Концерт театра танца «Дива»

 - Программа творческих коллективов детских школ искусств города Гомеля

Пл.Ленина

10.00-18.00

Городок аттракционов

Ул.Советская,  1 (двор «Полеспечать»)

12.00-22.00

Фестиваль уличной культуры «Проходной двор»

ул. Советская (возле библиотеки им. Герцена)

9.30-15.00

 

Книжно-иллюстративная выставка;

Работа интерактивной площадки Центральной библиотеки им. Герцена

сквер им. А.А.Громыко

10.00 -18.00

 

Концерт с участием творческих коллективов г.Гомеля.

Программа творческих коллективов Гомельской областной филармонии и Гомельского областного драматического театра.

Праздничная программа «Арт-кафе».

«Город мастеров».

Работают интерактивные зоны.

пл. Восстания

09.00-22.00

Фестиваль еды " Good food"

Праздничная программа ГГО ОО «БРСМ» «Песни юности наших отцов».

                                     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Площадка у Ледового Дворца

14.00-18.00

Выставка  военной  ретро-техники

16.00-23.00

Районный праздник «Наследники  Победы  - с благодарностью!»

12.00-23.00

Работа  торговых рядов, детских аттракционов

14.00-17.00

Спортивно-развлекательные  и конкурсные программы  для  детей «Как  прекрасен   этот  мир!»

13.00-16.00

Караоке-программа «Поющий  май»

15.00 -16.00

Фото-флешмоб «СпасибоДедуЗаПобеду»

16.00-23.00

Концертная программа с выступлением творческих коллективов  Центрального района  г.Гомеля «Поздравляем с  Победой!»

23.00

Праздничный салют

                                 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Площадь Победы

10.00 –20.00

Праздничная  выездная торговля

12.00-14.00

Концертная программа, посвященная 73-й  годовщине  Победы советского  народа в  Великой Отечественной войне «Память поколений нас объединяет».

«Солдатская каша» для ветеранов  и участников  Великой Отечественной войны

Проспект Космонавтов, 70

10.00-23.00

Праздничная выездная  торговля,  мини-кафе

11.00-23.00

Работа  аттракционов: велодрифт, сигвэй, батут  пружинный, электромашинки,  надувные  аттракционы.

Сладкая вата, попкорн, воздушные шары.

17.00-20.00

Работа выставок: «Аллея Героев», «Букеты Победы»,      «9 Мая», «День Победы»,  выставочный блок учреждений образования.

Выставка  Железнодорожного районного  отдела Департамента охраны  МВД Республики Беларусь.

Интерактивные зоны для детей и взрослых.

Спортивные  мероприятия для детей и взрослых

18.00-18.15

Показ  мод «Стильная леди»

18.15 -23.00

Праздничная  концертная программа  в исполнении   творческих коллективов  и солистов  предприятий и организаций  Железнодорожного района, выступление  молодых исполнителей  города «Весна Победы»

23.00

Праздничный фейерверк

Площадь микрорайона  Костюковка

10.00-23.00

Праздничная выездная торговля, мини-кафе

14.00-15.00

Историко-художественная реконструкция боя «Взятие Рейхстага». Патриотическая акция «Марафон поколений».

15.00

Парад  байкеров

11.00 -23.00

Интерактивные зоны  для детей и взрослых. Работа аттракционов. Сладкая вата, попкорн, воздушные шары.

15.30-17.00

Спортивные мероприятия на стадионе ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Костюковка-спорт»

17.00-20.00

Тематические  выставки   учреждений  образования  микрорайона

17.00-18.00

Детская  развлекательная программа

18.00-23.00

Концертно-развлекательная программа. Праздничное файер-шоу.

23.00-06.00

Кинотеатр под открытым  небом  (показ фильмов  о      Великой  Отечественной войне  «Они сражались за  Родину!») 

                                      НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН

Зона отдыха «Пруды»

16.00-23.00

Районный праздник «Цветущий  май, Победный!»

15.00– 23.00

Праздничные торговые ряды

15.00 -20.00

Выставка-демонстрация  военной техники

16.00 -19.00

Выставочные   экспозиции  учреждений образования  «Страницы  героической войны»

16.00-18.00

«Гребная регата» -  показательные   выступления   воспитанников ГУ «СДЮШОР №6  по гребле г.Гомеля» 

16.00-18.00

Интерактивная площадка  Новобелицкой   районной  организации  ОО «БРСМ»

17.00-18.00

Конкурс  детских рисунков  на асфальте «Мирное небо над  головой»

16.00–19.00

«Новобелицкий  вернисаж» - выставка-ярмарка  работ  народных мастеров,  художников, учащихся

16.00– 19.00

Работа  детских площадок «Мир детства» (игровые площадки, спортивные  площадки, развлекательные аттракционы)

16.00 -19.00

Фотозоны «Победа. День за  днем»

16.00– 19.00

Работа театрализованных площадок «Партизанская  поляна», «Военный  госпиталь», «Мы победили!», «Мы – наследники Победы», работа фотозон  и др.

16.00 – 20.00

Демонстрационная площадка   Новобелицкого  (г.Гомеля)  отдела  Департамента  охраны  МВД  Республики Беларусь  «Спокойствие. Надежность. Безопасность»

17.00-18.00

Военно-полевая  кухня «Солдатская каша»

16.00-23.00

Праздничный концерт с участием  лучших творческих коллективов  и солистов Новобелицкого района г.Гомеля

23.00

Праздничный фейерверк

                                       СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Микрорайон «Любенский»

Районный праздник « Мы этой  памяти верны!»

16.00–23.00

Работа праздничной торговли

17.00– 21.00

Военно-спортивный турнир «Стратегия Победы» -   в программе: военно-исторический квест «Секретное донесение», эстафеты, полоса препятствий, тир «Блок-пост» с участием команд разных возрастных категорий

 «Мы памятью нашей сильны…» -  выставочная площадка  (Брестская крепость,  битва на Буйничском поле, оборона Гомеля и др.)

 «Нам годы эти позабыть нельзя», «Легендарные имена»:

-интерактивные выставки «Города-герои», «Награды Победы» и др.; выставки  школьных музеев боевой славы;

- интерактивные площадки, фотозоны «Санитарный пост», «Блок-пост», «Привал», «Военные будни», «ДОТ» и др.;

- выставка макетов «Реконструкция военных действий»;

Акция «Сохраним мир»

«Вы мир отстояли, мы его сбережем!» - выставка специализированной техники подразделений МЧС Республики Беларусь, выставка оборудования и снаряжения

«Эти годы, войной опаленные,  нам с тобой никогда не забыть...» - литературно-художественная площадка филиалов ГУ «Сеть публичных библиотек г. Гомеля» (книжно-иллюстрированная выставка «Листая прошлого страницы», тематические викторины «Из истории Великой Отечественной», мастер-класс  и др.)

«Под мирным небом моей Беларуси» - работа фотовыставки, выставки декоративно-прикладного творчества, пленэр, мастер-классы и др.   

«Спорт за мир!» - работа спортивных площадок (мини-футбол, корфбол, дартс, и др.), детских игровых площадок, площадки радиоуправляемых, кордовых  автомобилей

18.00 – 19.30

Работа полевой кухни

17.00 – 20.30

акция «Цветы Победы» -  РО ОО «БРСМ»

17.00 – 22.55

Праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов района, победителей республиканских и международных конкурсов

20.00-20.15

ВПЕРВЫЕ! Фестиваль водных фонариков ( АРТ проект  «Вместе зажигаем»)

20.55-21.05

Акция «Чтобы помнили!»  (запуск  свечей  памяти  на воду в акватории озера Любенское )  

22.55

Акция «Салют, Победа!» (массовое исполнение песни «День Победы»)

23.00

Праздничный фейерверк

                                                  13 мая 2018 года

пл. Ленина

10.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь  и Государственного  флага Республики Беларусь


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