В Гомеле прошло открытие мотосезона

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1110 В России суд пересмотрел дело расстрелянного в 1937 году человека и заменил приговор на год лишения свободы Ленинградский областной суд пересмотрел дело расстрелянного в 1937 году Владимира Хромеева. Родственник осужденного просил о его реабилитации, но суд лишь отменил высшую меру наказания ...

980 В Лондоне задержали 50 крокодилов В лондонском аэропорту Хитроу задержали 50 крокодилов, владельцы которых нарушили правила перевозки диких животных. Об этом сообщил новостной портал BBC News....